Labbé endurece críticas a Kaiser y cuestiona estrategia frente a gobierno de Kast

La división interna del Partido Nacional Libertario (PNL) volvió a quedar expuesta luego de que el diputado Cristián Labbé arremetiera contra el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, cuestionando el manejo político de la negociación con republicanos y la postura que adoptará la tienda frente al futuro gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con T13 Radio, el parlamentario criticó la conducción de la directiva en medio de la decisión del partido de no integrarse al nuevo gobierno, acusando un excesivo control sobre la militancia.

Según planteó, situaciones como el congelamiento de militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana —quien buscaba abrir la opción de asumir como subsecretaria de Prevención del Delito— reflejan una señal equivocada dentro del partido. Labbé calificó el caso como un “mal precedente”, asegurando que evidencia una lógica restrictiva hacia quienes buscan participar en espacios de gobierno.

En esa línea, advirtió que el PNL arriesga limitar su desarrollo político si restringe la autonomía interna. “Puede ser leído como una salida elegante, pero finalmente lo que está demostrando es que el partido logra tener control sobre sus militantes, que dejan de tener soberanía para expresar una visión distinta de la directiva”, sostuvo.

El diputado también cuestionó el manejo estratégico frente al nuevo escenario político, asegurando que la colectividad perdió una oportunidad de incidencia en la administración entrante. A su juicio, el problema no fue qué cargos se negociaban, sino la falta de articulación política. “No solo se subestimó, no se negoció bien ni se articuló bien. No se trata de qué ministerio estás pidiendo, se trata de estar y ser parte de un gobierno”, afirmó.

Bajo esa lógica, insistió en que la conducción partidaria está cometiendo un error estratégico de largo plazo. “Esta soberbia de la directiva del Partido Nacional Libertario creo que es un error y va a envejecer mal. El amor a Chile obliga a sumar y no restar, sobre todo en un gobierno como el de José Antonio Kast”, señaló.

El parlamentario también rechazó la tesis de una eventual “oposición amigable” frente al nuevo Ejecutivo, planteada por Kaiser, calificándola como conceptualmente contradictoria. “Yo no conozco estas medias tintas. Cuando existe oposición, es oposición”, afirmó.

En ese contexto, emplazó directamente al líder del partido a moderar su postura política. “Con todo el respeto, le diría a Johannes Kaiser que sea más humilde, que deje correr el gobierno de José Antonio Kast y luego ver cómo podemos sumar o restar. Esa idea de oposición amigable no existe”, sostuvo, agregando que él sí se siente parte del proyecto político del mandatario electo.