PNL congela militancia de abogada por eventual llegada al gobierno de Kast

En pleno proceso de conformación del próximo gobierno, el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, anunció el congelamiento de la militancia de la abogada y exfiscal Ana Victoria Quintana, ante la posibilidad de que sea considerada para asumir la Subsecretaría de Prevención del Delito en la administración del presidente electo José Antonio Kast.

Según explicó Kaiser, la decisión responde a la necesidad de resguardar la independencia del partido frente al nuevo Ejecutivo. Si bien reiteró que el PNL no formará parte del gobierno entrante, aclaró que la colectividad no impedirá que militantes asuman cargos de carácter técnico. “Ana Victoria Quintana ha decidido congelar su militancia (…) en razón de estar abierta a poder ser llamada a una eventual subsecretaría”, señaló el parlamentario.

El timonel del PNL defendió la idoneidad de Quintana para el cargo, destacando su formación y trayectoria. Subrayó que cuenta con un magíster en derechos humanos y una especialización en delitos sexuales y de género, áreas en las que desarrolló gran parte de su carrera en el Ministerio Público. En ese sentido, calificó como “irresponsable” bloquear la eventual participación de una de las “mejores cartas” del partido en el próximo gobierno.

Kaiser precisó además que el presidente electo aún no ha adoptado una decisión definitiva respecto de quién asumirá la Subsecretaría de Prevención del Delito. Junto con ello, descartó que el PNL se sitúe como oposición al futuro Ejecutivo, asegurando que su rol será exigir que el programa de gobierno avance “lo antes posible” y se profundice.

Quintana, de 51 años, es abogada de la Universidad Central y posee un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Desde el año 2000 se desempeñó en el área de maltrato infantil del Servicio Nacional de Menores, y en 2004 ingresó como fiscal, cargo que ejerció durante 18 años en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Actualmente trabaja en el ámbito privado, en la Unidad de Convivencia de la Universidad San Sebastián.

El anuncio marca un nuevo episodio en la relación entre el Partido Nacional Libertario y el gobierno entrante, en un escenario donde las definiciones políticas y técnicas comienzan a entrelazarse.