CONAF alerta alto riesgo de incendios para este fin de semana en seis regiones

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió una alerta a la población por un significativo aumento del riesgo de incendios forestales, que alcanzará su punto más crítico durante el fin de semana, especialmente el sábado 7 de febrero. Más de 2,2 millones de hectáreas en seis regiones –Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía– estarán bajo condiciones de alto riesgo.

Esta información fue determinada gracias a la herramienta Botón Rojo, creada por Conaf, que permite identificar territorios con mayor potencial de ignición y propagación. La institución ha ordenado reforzar el monitoreo preventivo en las áreas expuestas. El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, señalando que de los incendios forestales en Chile, “el 99,7% son causados por acción humana”.

“Hagamos un llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros”, complementó.

El detalle por día indica que el viernes 6 de febrero habrá un aumento importante del riesgo en la zona central, con 36 comunas afectadas en O’Higgins y la Región Metropolitana, como Santa Cruz, Melipilla, Paine y Lonquimay. El sábado 7 será el día crítico, con casi 100 comunas bajo alerta en las seis regiones mencionadas. Para el domingo 8, el riesgo disminuye pero se mantiene alto en Maule y O’Higgins, y el lunes 9 se espera un descenso marcado, aunque persistirán zonas de atención en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Entre las acciones preventivas, CONAF solicita no realizar quemas de ningún tipo entre el viernes y el domingo, no usar maquinaria que genere chispas en vegetación seca, no encender fogatas ni parrillas en sectores rurales, posponer trabajos agrícolas o forestales de riesgo para después del lunes y mantener limpio el entorno de las viviendas eliminando pastizales secos.