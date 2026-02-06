Publicidad
CONAF alerta alto riesgo de incendios para este fin de semana en seis regiones PAÍS Créditos imagen: Agencia Uno

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Botón Rojo de la corporación identificó que casi 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán en peligro, con el sábado 7 como día crítico. El 99,7% de estos siniestros son causados por acción humana.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) alertó sobre un aumento crítico en el riesgo de incendios forestales para el fin de semana, focalizado en seis regiones del centro-sur del país. Utilizando la herramienta “Botón Rojo”, se identificó que el sábado 7 de febrero cerca de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas estarán en alto riesgo. Las condiciones comenzarán a intensificarse desde el viernes 6. El director ejecutivo, Rodrigo Illesca, destacó que el 99.7% de los incendios son por acción humana e hizo un llamado a la responsabilidad.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió una alerta a la población por un significativo aumento del riesgo de incendios forestales, que alcanzará su punto más crítico durante el fin de semana, especialmente el sábado 7 de febrero. Más de 2,2 millones de hectáreas en seis regiones –Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía– estarán bajo condiciones de alto riesgo.

Esta información fue determinada gracias a la herramienta Botón Rojo, creada por Conaf, que permite identificar territorios con mayor potencial de ignición y propagación. La institución ha ordenado reforzar el monitoreo preventivo en las áreas expuestas. El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, señalando que de los incendios forestales en Chile, “el 99,7% son causados por acción humana”.

Zonas en riesgo de incendios forestales desde este viernes hasta el domingo 9 de febrero. El punto crítico se alcanzará el día de mañana, con más de cien comunas en el foco de los siniestro | Créditos: Conaf

“Hagamos un llamado a la responsabilidad: no encienda fuego al aire libre, no queme basura en zonas rurales, tenga precaución al usar maquinaria que genera chispas y extreme los cuidados en estos días de mayor riesgo. La prevención depende de cada uno de nosotros”, complementó.

El detalle por día indica que el viernes 6 de febrero habrá un aumento importante del riesgo en la zona central, con 36 comunas afectadas en O’Higgins y la Región Metropolitana, como Santa Cruz, Melipilla, Paine y Lonquimay. El sábado 7 será el día crítico, con casi 100 comunas bajo alerta en las seis regiones mencionadas. Para el domingo 8, el riesgo disminuye pero se mantiene alto en Maule y O’Higgins, y el lunes 9 se espera un descenso marcado, aunque persistirán zonas de atención en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Entre las acciones preventivas, CONAF solicita no realizar quemas de ningún tipo entre el viernes y el domingo, no usar maquinaria que genere chispas en vegetación seca, no encender fogatas ni parrillas en sectores rurales, posponer trabajos agrícolas o forestales de riesgo para después del lunes y mantener limpio el entorno de las viviendas eliminando pastizales secos.

  • Finalmente, la institución recuerda que, en caso de detectar un incendio forestal, se debe llamar de inmediato al 130 de CONAF, indicar la ubicación exacta, no intentar combatirlo por cuenta propia y evacuar siguiendo las instrucciones de las autoridades.
