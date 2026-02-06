Paulina Vodanovic (PS) llama a la oposición a no hacer política “de barra brava” por Bachelet

A propósito de las declaraciones y señales dentro de la oposición por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, adelantó una “tensión” en el futuro oficialismo y llamó a no hacer política internacional “de barra brava“.

Durante los últimos días, parte de los partidos que conformarán el gobierno de José Antonio Kast han llamado al Presidente Electo a no respaldar la candidatura de Bachelet durante su mandato, también criticando la gestión de la exmandataria. Así fue el caso de la bancada de diputados UDI, del Partido Social Cristiano y del Partido Republicano. A estos también se suman las voces desde el Partido Nacional Libertario, que sin integrar el próximo gobierno, también ha sostenido la ofensiva contra la iniciativa anunciada este lunes por el Ejecutivo.

Sin embargo, dicha ofensiva convive con una tensión intraconglomerado: tanto en Chile Vamos como en Demócratas esperaban una participación en el gabinete de ministros que no se concretó, al priorizar José Antonio Kast a personeros de perfil técnico y sin militancia. Criterio que, según trascendidos, se repetiría en su elección de delegados presidenciales y subsecretarios, y que se conocerá durante el sábado.

En ese contexto y en conversación con T13 Radio, la timonel de los socialistas conectó ambos frentes y adelantó que “hay una tensión aquí en el sector del futuro oficialismo compleja que se ha ido viendo con las designaciones de ministros. En un principio, todos quienes se dan por carta segura finalmente no son, porque hay evidentemente presiones, lo que ha pasado con los subsecretarios”.

“Entonces, las tensiones que ellos tienen como sector también están eventualmente pasando por esto. Parece que le están hablando más a sus adeptos y a quienes mandan allí que al país, y en este caso a lo que es una decisión de Estado y que tiene que ver no con un amarre”, aseguró Vodanovic.

En esa línea, aseguró que desde la actual oposición “están tratando de instalar algo que yo creo que además es bien fuera de contexto y un poquito fuera también de lo que es el respeto a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, que tiene evidentemente todos los requisitos. Y más que requisitos, el currículum de haber sido ―parece que de repente a la gente se le olvida eso― dos veces presidenta de Chile; quien organizó ONU Mujeres, que no existían en su momento y ella fue quien echó a andar esa oficina de la ONU; luego alta comisionada, que es un cargo de mucha importancia”.

Por lo mismo descartó que la candidatura sea exclusivamente de Michelle Bachelet, sino que del “concierto latinoamericano” (la candidatura fue presentada en conjunto con Brasil y México) para atender a los problemas globales de hoy. “Ahora claro, la visión hemos visto además en estos viajes del Presidente Electo, el cherry picking de las visitas también es bien complicado. Entonces, yo espero que esto se haga con un análisis de política internacional serio y no de barra brava“, arremetió.

“El respeto de un país, cómo uno se posiciona, debiera ser motivo de orgullo y no de una autocensura frente a cuando hay temas complejos con Estados Unidos”, sentenció.