Suprema revisa querella de capítulos contra Manuel Guerra en arista del caso Audios

En el marco del denominado caso Audios, la Corte Suprema revisó este viernes la apelación presentada por la defensa del exfiscal regional Oriente Manuel Guerra, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera la querella de capítulos en su contra.

Durante la audiencia, el Ministerio Público defendió la resolución del tribunal de alzada, insistiendo en que existen antecedentes serios y concretos que justifican mantener vigente la acción penal. Desde la Fiscalía recalcaron que el estándar exigido para esta etapa procesal se encuentra cumplido y que, por lo mismo, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa.

En representación de Guerra, el abogado Cristian Martín Castro cuestionó el mérito de la querella impulsada por la Fiscalía, calificando de “débiles” los argumentos que sostienen las imputaciones. A su juicio, los antecedentes expuestos no permiten configurar delitos como cohecho, violación de secreto o prevaricación administrativa.

El defensor sostuvo además que no es posible sustentar imputaciones de esa gravedad únicamente sobre la base de mensajes y planteó que se está exigiendo un estándar probatorio que no corresponde a esta fase del proceso. “Creemos que hay una cuestión que va mucho más allá de una circunstancia de un simple caso”, señaló ante el tribunal.

Desde la parte querellante, el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez defendió la procedencia de la acción, afirmando que los antecedentes reunidos son suficientes para mantener la querella y habilitar una eventual formalización. Según planteó, la defensa estaría adelantando una discusión probatoria que corresponde a etapas posteriores del proceso penal, incluso al momento de debatir medidas cautelares.

Tras escuchar a las partes, la Segunda Sala del máximo tribunal dejó la causa en acuerdo, aunque no fijó una fecha para dar a conocer su resolución, la que es observada con atención debido a sus efectos en el avance de esta arista judicial y en la situación procesal de Manuel Guerra.

De rechazarse la apelación de la defensa, el Ministerio Público quedará habilitado para iniciar formalmente la investigación penal y avanzar hacia una eventual formalización del exfiscal regional.