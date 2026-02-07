Los “personajes” del nombramiento de Kast

Entre los nombramientos de los subsecretarios y delegados presidenciales, realizados este sábado por el presidente electo José Antonio Kast en el hotel Radisson de Las Condes, hay varios “viejos conocidos” para la opinión pública.

El más notorio es Germán Codina, delegado presidencial para la Región Metropolitana. El administrador público fue tres veces alcalde de la comuna de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

En la ocasión, Codina agradeció “el honor que hace al llamarnos a ser parte del gobierno que usted dirige”.

También indicó que quería “indicarle a las personas la gran tranquilidad de que el presidente electo nos acaba de entregar ciertos lineamientos que son los que van a inspirar su gestión”.

Diputados, cores y seremis

Otros delegados también poseen experiencia política previa en distintos cargos.

Por ejemplo, el ingeniero Cristián Sayes, nombrado en Arica y Parinacota, fue Seremi de Economía durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

En la región de Tarapacá, la médica Adriana Tapia fue anteriormente Seremi de Salud, mientras su par de Antofagasta, la administradora pública Katherine López fue gobernadora provincial de la zona.

En Atacama, la ingeniera Sofía Cid cuenta con experiencia en la Seremi de Economía y como diputada de la República, mientras su colega Víctor Pino (Coquimbo) también ha sido diputado de la república.

En Valparaíso, el cientista político Manuel Millones fue Core regional, mientras la ingeniera Susana Pinto (Bernardo O’Higgins) fue jefe de gabinete de la Intendencia Regional.

El ingeniero Juan Eduardo Prieto (Maule) se repite el plato, ya que anteriormente fue intendente y delegado presidencial en la zona, mientras el abogado Diego Sepúlveda (Ñuble) cuenta con experiencia como jefe de asesores en la Convención Constitucional.

En Biobio, su colega Julio Anativia fue director regional de la CONADI, mientras en la Araucanía asume el fiscal Francisco Ljubetic.

En Los Ríos, la asistente social Vicky Carrasco anteriormente fue concejal por Valdivia, mientras el médico Cristian Palma (Los Lagos) carece de mayor currículum oficial en el sector político.

En Aysén, la abogada Luz María Vicuña anteriormente asesoró al gobierno regional local, mientras su colega Ericka Farías fue gobernadora provincial.

Subsecretarios: militares y arquitectos

En tanto, entre los subsecretarios destaca Rafael Araos, quien se hizo conocido durante la pandemia como jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

También el diputado por la Araucanía Andrés Jouannet, quien estará en Seguridad Pública, acompañado en Prevención del Delito por la fiscal Ana Victoria Quintana.

En Defensa asumirá un militar, Rodrigo Álvarez, que se ha desempeñado como vicealmirante de la Armada.

En el área cultural, por su parte, regresa el arquitecto Emilio de la Cerda, quien ocupará el mismo cargo que ya tuvo bajo el segundo gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera.

En Deporte, Andrés Otero también fue anteriormente subsecretario del ramo en el mismo periodo, mientras en Educación, Daniel Rodríguez fue director ejecutivo de la ONG Acción Educar.

Al mismo cargo también vuelve, por su parte, José Pablo Gómez, fue estuvo antes en la DIPRES entre 2008 y 2022. En Interior, Máximo Pavez cuenta con experiencia previa como subsecretario general de la Presidencia.

En Justicia está Luis Silva, quien se hizo conocido en el Consejo Constitucional, mientras en Relaciones Exteriores Patricio Torres fue embajador de Chile en la Unión Europea.