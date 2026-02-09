El quién es quién en la futura oposición a J. A. Kast

Con el cierre de la administración de Gabriel Boric y la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, los partidos de izquierda y centroizquierda se instalarán a partir de marzo nuevamente como oposición, frente a un gobierno de derechas. La contundente derrota electoral tras las elecciones presidenciales ha puesto en evidencia la necesidad de redefinir roles y liderazgos al interior del progresismo, cuyos dirigentes ahora enfrentan el desafío de articular una alternativa viable frente a la ciudadanía.

En esa línea, la reconfiguración del actual oficialismo estará marcada por fuertes disputas internas entre las colectividades del Socialismo Democrático, versus el ala del Frente Amplio y Partido Comunista, por lo que el desafío radicará en superar la fragmentación interna y articular una agenda común para el nuevo ciclo político.

Frente a este escenario, la o las oposiciones cuentan con una amplia parrilla de figuras que podrían asumir un rol protagónico en la conducción del sector.

Por un lado, si bien el Presidente Gabriel Boric ha sido una figura central de la política chilena desde su elección presidencial en 2021, su posición como líder opositor en 2026 es objeto de debate. Algunos analistas consideran que su experiencia y visibilidad nacional lo posicionan como un referente natural para estructurar un bloque opositor coherente, capaz de confrontar las políticas del nuevo gobierno de derecha.

Sin embargo, tras los resultados adversos de las últimas elecciones, hay quienes advierten que la figura del mandatario podría estar debilitada en el corto plazo y que su influencia dependerá de su capacidad para construir acuerdos y renovar la narrativa del progresismo.

En esa línea, el director del Centro Democracia y Opinión Pública UCEN, Marco Moreno, señala que “más que liderazgos consolidados, lo que vemos es una competencia abierta entre figuras que representan distintos aprendizajes gubernamentales de la administración saliente: gestión versus épica, moderación versus identidad, experiencia versus renovación”.

“No hay relevo automático sino un espacio en disputa. En el PS, el liderazgo de Paulina Vodanovic es desafiado por dos polos: sectores más alineados con la izquierda y el FA, como Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, y el retorno de Álvaro Elizalde, que busca reordenar al partido desde la experiencia”, agregó.

El capital político de Vodanovic y Vallejo

Desde el polo de izquierda de la futura oposición, la figura del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, también surge como uno de los liderazgos con alta proyección. El edil se ha consolidado como uno de los representantes mejor evaluados del progresismo, lo que le otorga un capital político relevante, más allá de la gestión local.

“En el Frente Amplio, con elecciones en julio, Gabriel Boric entrará en un repliegue táctico, abriendo espacio a liderazgos de gestión como Tomás Vodanovic, y en el PC la tensión es entre ortodoxia y proyección: figuras como Camila Vallejo o Jeannette Jara chocan con el núcleo duro del partido. De esa definición dependerá si el PC se repliega o busca ampliar su base en la oposición”, añadió Moreno.

En ese sentido, dentro del elenco político que rodeó al mandatario, la ministra Camila Vallejo también aparece como una de las figuras con proyección, en la medida que logre capitalizar su presencia mediática y experiencia política para fortalecer la cohesión de las fuerzas progresistas. Fuentes del sector señalan que la visibilidad de Vallejo dentro y fuera del gabinete la convierten en un potencial “puente generacional” para sectores que buscan mantener una fuerte identidad ideológica en el PC.

Ese es un factor que también salpica en las proyecciones de la excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), quien ha sido blanco de la hostilidad de sus propios compañeros de partido, e incluso reconoció públicamente que evalúa dejar la colectividad en la que milita desde los 14 años, por lo que su futuro liderazgo en el progresismo pasará por sus redefiniciones partidarias en el PC u otra colectividad.

Para el director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, en general las figuras más representativas de la administración Boric tienen dos opciones: evitar apariciones públicas durante la luna de miel de Kast, como normalmente lo hacen los exministros, o bien intentar defender el legado de Boric, sacrificando su capital político.

“Lo más recomendable es la primera opción: esperar a que baje la intensidad de la crítica hacia la gestión anterior y entrar con fuerza desde el segundo año de gobierno”, dijo.

El analista también destacó que se perfilan diferentes tipos de figuras. “Por un lado, están los alcaldes de oposición. Estos tuvieron un rol más significativo en la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta. Figuras como las de Matías Toledo en Puente Alto o Vodanovic en Maipú, encajan en este perfil. Tienen un perfil público, representan comunas con alta concentración de población, son una generación de recambio y, al mismo tiempo, tienen resultados de gestión, sin haber formado parte del gobierno. Por tanto, tienen resultados, pero no cargan con el peso de la administración Boric”.

“Por otro lado están las figuras partidarias. Estas tendrán un rol más intenso: Paulina Vodanovic, Constanza Martínez, Carolina Tohá y los congresistas que inician en marzo tendrán un rol sumamente relevante en la agenda pública. Son quienes tienen que decidir si transformarse en un muro de contención para Kast, siendo más obstruccionistas, o facilitar acuerdos nacionales, siendo más cooperativas. Incluso, hay escenarios mixtos, en los que el socialismo democrático sea más cooperativo y el FA-PC más obstruccionista”, añadió Herrera.

Figuras tradicionales y voces emergentes

Más allá de su derrota en las primarias presidenciales del progresismo, la figura de Carolina Tohá (PPD) también se ha instalado como “una voz autorizada” al interior de los partidos de la centroizquierda. La exministra del Interior ha sido una de las figuras más críticas del ala FA-PC, y ha reactivado su presencia mediática después del triunfo de José Antonio Kast.

“Hay que mirar por qué estos partidos políticos que trabajamos juntos no hemos logrado cuajar y dar a la ciudadanía un proyecto común, en que todas las partes sintamos que estamos representadas y que hemos hecho nuestro aporte”, dijo a La Tercera, a propósito del debate sobre el devenir del actual oficialismo.

Fuentes al interior del Socialismo Democrático afirman que la futura oposición deberá equilibrar la convivencia entre figuras tradicionales, como Tohá, y nuevas voces, bajo la presión de una ciudadanía que exige respuestas a problemas como seguridad y economía.

Por lo mismo, observan la consolidación de “liderazgos emergentes y, en cierta medida, menos orgánicos”. En las filas socialistas destacan al diputado Daniel Manouchehri -el parlamentario más votado en la historia de la región de Coquimbo- y a Daniela Cicardini, quien arrasó en la cuarta circunscripción del Senado.

Analistas del sector también destacan la elección de “representantes más experimentados”, entre los cuales se menciona a la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sanchez, los expresidentes de Convergencia Social, Constanza Schonhaut y Diego Ibáñez, así como el reelecto diputado Gonzalo Winter, quien obtuvo una de las primeras mayorías a nivel nacional.

Del mismo modo, el PS logró elegir a la presidenta de su partido como senadora por la Región del Maule, mientras que la Democracia Cristiana reeligió a líderes históricos como Huenchumilla, en la zona sur, y Provoste, en la zona norte del país.

En el Partido Comunista destacan la elección de uno de los principales asesores de Jeannette Jara, Marcos Barraza, como diputado y el paso de la diputada Cariola al Senado, en la Región de Valparaíso, así como el aterrizaje en el Senado del líder del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, por Arica y Parinacota.