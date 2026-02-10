Contraloría detecta millonarias irregularidades en manejo de recursos tras megaincendio de Viña

La Contraloría General de la República emitió cinco informes de auditoría que evidencian graves deficiencias en la administración de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Las fiscalizaciones abarcaron a la Delegación Presidencial Regional, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Los informes detectaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, uso injustificado del trato directo y falencias en los sistemas de control y trazabilidad de ayudas entregadas a damnificados. A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó la apertura de sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.

Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. El Informe N°528/25 constató pagos por más de $586 millones sin respaldo suficiente en adquisiciones realizadas durante la emergencia, además de posibles sobreprecios y un uso no justificado del trato directo. La auditoría instruyó sumario y el envío de antecedentes a los organismos persecutores.

Municipalidad de Quilpué. Según el Informe N°535/25, se verificaron gastos improcedentes —como la compra de cocinillas sin certificación de la SEC—, extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas. También se observaron falencias en la gestión de personal y proyectos asociados, ordenándose procesos disciplinarios y medidas correctivas.

Municipalidad de Viña del Mar. El Informe N°503/25 detectó irregularidades en la administración de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados entre febrero de 2024 y abril de 2025. La CGR advirtió falta de trazabilidad, debilidades de rendición y eventuales incumplimientos a la normativa de compras públicas, instruyendo sumario y regularización de procedimientos.

Dirección Regional de Arquitectura del MOP. El Informe Final N°805/25 estableció pagos indebidos superiores a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas. En paralelo, el Informe Final N°500/25 identificó pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, junto a irregularidades de adjudicación, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental. La Contraloría ordenó sumario y requirió antecedentes de una investigación previa de la Fiscalía Nacional del MOP.

El organismo reiteró la necesidad de fortalecer los controles internos y asegurar legalidad y transparencia en contextos de emergencia.

Revisa los informes de Contraloría en los siguientes links:

INFORME FINAL N°500 2025 ENERO_2026

INFORME FINAL N°805 2025 ENERO_2026

INFORME FINAL N° 503 2025

INFORME FINAL N° 535 025

INFORME FINAL N° 528 2025