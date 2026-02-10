Publicidad
Contraloría detecta millonarias irregularidades en manejo de recursos tras megaincendio de Viña PAÍS Imagen de Archivo

Contraloría detecta millonarias irregularidades en manejo de recursos tras megaincendio de Viña

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cinco auditorías revelaron pagos sin respaldo, gastos improcedentes y sobreprecios en la Delegación Presidencial, municipios y el MOP. Contraloría ordenó sumarios y remitió antecedentes a Fiscalía y al CDE.

La Contraloría General de la República emitió cinco informes de auditoría que evidencian graves deficiencias en la administración de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Las fiscalizaciones abarcaron a la Delegación Presidencial Regional, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Los informes detectaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, uso injustificado del trato directo y falencias en los sistemas de control y trazabilidad de ayudas entregadas a damnificados. A raíz de estos hallazgos, la Contraloría ordenó la apertura de sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.

 

Delegación Presidencial Regional de Valparaíso. El Informe N°528/25 constató pagos por más de $586 millones sin respaldo suficiente en adquisiciones realizadas durante la emergencia, además de posibles sobreprecios y un uso no justificado del trato directo. La auditoría instruyó sumario y el envío de antecedentes a los organismos persecutores.

Municipalidad de Quilpué. Según el Informe N°535/25, se verificaron gastos improcedentes —como la compra de cocinillas sin certificación de la SEC—, extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas. También se observaron falencias en la gestión de personal y proyectos asociados, ordenándose procesos disciplinarios y medidas correctivas.

Municipalidad de Viña del Mar. El Informe N°503/25 detectó irregularidades en la administración de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados entre febrero de 2024 y abril de 2025. La CGR advirtió falta de trazabilidad, debilidades de rendición y eventuales incumplimientos a la normativa de compras públicas, instruyendo sumario y regularización de procedimientos.

Dirección Regional de Arquitectura del MOP. El Informe Final N°805/25 estableció pagos indebidos superiores a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas. En paralelo, el Informe Final N°500/25 identificó pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, junto a irregularidades de adjudicación, posibles sobreprecios y falta de respaldo documental. La Contraloría ordenó sumario y requirió antecedentes de una investigación previa de la Fiscalía Nacional del MOP.

El organismo reiteró la necesidad de fortalecer los controles internos y asegurar legalidad y transparencia en contextos de emergencia.

Revisa los informes de Contraloría en los siguientes links:

INFORME FINAL N°500 2025 ENERO_2026

INFORME FINAL N°805 2025 ENERO_2026

INFORME FINAL N° 503 2025

INFORME FINAL N° 535 025

INFORME FINAL N° 528 2025

