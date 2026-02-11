Gobierno evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba en medio de presión del PC

En medio del endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y de las presiones del Partido Comunista, el gobierno del Presidente Gabriel Boric se encuentra evaluando el envío de ayuda humanitaria a la isla. Así lo confirmó este miércoles la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que la decisión está siendo analizada en función de criterios humanitarios y estratégicos.

En entrevista con Radio ADN, la vocera sostuvo que “el gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado, por situaciones de guerra, de invasiones, o incluso, en este caso, de bloqueos económicos que afectan, al final, no al sistema político, a quién dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que, finalmente, a las personas, y en eso hay siempre una evaluación”.

“México está ya mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario. Nosotros estamos en ese proceso de evaluación, en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda”, añadió.

El tema se instaló en la agenda luego de que dirigentes y parlamentarios del Partido Comunista intensificaran sus llamados al Ejecutivo para que adopte una medida similar a la anunciada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien confirmó el envío de 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba.

Una de las figuras que emplazó al Gobierno fue el senador Daniel Núñez (PC), quien recordó en redes sociales la asistencia brindada por Cuba a Chile. “Cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria”.

Otros parlamentarios del PC también han cuestionado el bloqueo y han instado a una postura más activa del Ejecutivo en apoyo a la población cubana, calificando es escenario como una emergencia humanitaria.

Actualmente, Cuba enfrenta escasez de combustible tras la disminución del suministro desde Venezuela, además del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y restricciones de otros proveedores. La situación ha derivado en apagones prolongados, falta de alimentos y combustibles, y un alza sostenida de precios.