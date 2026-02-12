Jouannet se mantiene en subsecretaría pese a cuestionamientos por antiguos vínculos societarios

Hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE) llegaron este jueves la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el designado titular de Defensa, Fernando Barros, para sostener una reunión de coordinación de cara a la instalación del gobierno el próximo 11 de marzo.

En la cita participaron también el senador electo Cristián Vial, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y funcionarios de Carabineros. Aunque el foco estuvo en materias operativas para el arranque del denominado “gobierno de emergencia”, parte del encuentro se destinó a abordar la información publicada por La Tercera sobre el diputado y próximo subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

La publicación daba cuenta de antiguos vínculos societarios del parlamentario con empresarios —entre ellos el ciudadano chino Bo Yang, imputado en una causa por presunto tráfico de influencias vinculada a la senadora electa Karol Cariola— además de conexiones pasadas con actores relacionados a la industria de tragamonedas y casas de apuestas online.

Según asistentes a la reunión, fue la propia Steinert quien aclaró que el nombramiento se mantiene. Desde el entorno del Presidente electo, José Antonio Kast, aseguran que los antecedentes eran conocidos desde que comenzó a evaluarse su designación y que incluso fueron revisados directamente con Jouannet antes de confirmarlo en el cargo.

En ese proceso, se descartó que el diputado tuviera causas judiciales pendientes y se le solicitó aclarar el alcance de las sociedades constituidas en el pasado. De acuerdo con quienes conocieron de esa conversación, Jouannet explicó que se trató de proyectos comerciales que no prosperaron y que no iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que explicaría su inactividad. También habría afirmado que ya no mantiene vínculos con los involucrados.

Pese a que en la OPE desdramatizan el episodio, en sectores de la derecha han surgido inquietudes. El diputado de Evópoli Jorge Guzmán planteó la necesidad de que el futuro subsecretario aclare sus vínculos comerciales, dada la sensibilidad del cargo. En la UDI y RN también expresaron dudas, apuntando a la importancia de despejar cualquier eventual conflicto de interés antes del cambio de mando.

Desde la OPE han evitado pronunciamientos públicos, señalando que la vocería se realizará el lunes, tras la bilateral entre Steinert y el actual titular de la cartera, Luis Cordero. Por ahora, la señal oficial es clara: el nombramiento de Jouannet sigue en pie.