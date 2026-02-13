Superando todos los pronósticos: Dipres revela déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB en 2025

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, documento que describió el panorama fiscal que legará la actual administración: el informe reveló que el déficit fiscal estructural de 2025 alcanzó un 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos US$ 13.200 millones y a $ 12.028.692 millones, cifra que supera las proyecciones previas.

El resultado implica un desvío de más de dos puntos porcentuales respecto de la meta original de 1,1% contemplada en la Ley de Presupuestos 2025, y se sitúa por sobre el 2,2% proyectado en el informe del tercer trimestre del año pasado. Asimismo, superó el pronóstico entregado a fines de enero por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien había anticipado un 2,8%. Se trata del segundo incumplimiento consecutivo de la meta fiscal autoimpuesta por la actual administración.

En un comunicado, la Dipres justificó el escenario señalando que “la diferencia con lo proyectado en el IFP anterior se explica principalmente por los mayores ajustes cíclicos de los ingresos de cobre y por la concreción de la recaudación tributaria no minera más baja en una década, excluyendo la pandemia”.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, profundizó en las causas: “El gasto primario, que excluye intereses y es el principal indicador de disciplina fiscal, se ubicó en 23,0% del PIB el año pasado, un nivel que no se veía hace casi una década”.

“Al realizar los ajustes cíclicos a los ingresos efectivos, preliminarmente se estima un déficit estructural de $ 12.028.692 millones, equivalente a 3,55 % del PIB”, complementó

Asimismo, el informe detalló que los ingresos del Gobierno Central alcanzaron los $72.606.525 millones (21,4% del PIB) en 2025, con un aumento del 3,5% real anual respecto de 2024. En contraste, los gastos totalizaron $82.132.035 millones, también con un alza del 3,5% real, representando un 24,3% del PIB estimado para el año. La Dipres reportó que tres cuartas partes de la desviación de ingresos se explicaron por los menores impuestos pagados por las grandes empresas, “efectos puntuales en grandes contribuyentes de pagos previsionales mensuales (PPM), apreciación cambiaria y caída en recaudación del Impuesto Adicional”.

Pese al negativo resultado fiscal, la deuda bruta del Gobierno Central se mantuvo en 41,7% del PIB, igualando la cifra de 2024 y reduciendo la estimación previa de 42,4%. Al respecto, Martínez destacó que “alcanzar este nivel de solvencia le significa al Estado de Chile un ahorro cercano a US$1.000 millones anuales en pago de intereses“.

El informe también ajustó a la baja la proyección de crecimiento del PIB para 2025, situándola en un 2,3%, dos décimas menos que lo estimado en el trimestre anterior, explicado por “un menor desempeño en el sector minero, con disrupciones operacionales en algunas faenas”.

En tanto, la Dipres proyecta que el déficit fiscal estructural para este año será de un 2,7% del PIB, manteniéndose lejos del 1,1% contemplado en la Ley de Presupuestos 2026.