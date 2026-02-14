Amarillos se despide de sus militantes tras acatar disolución: “No desaparecerán nuestros ideales”

Amarillos por Chile confirmó que acatará la resolución del Servicio Electoral (Servel) que dispone su disolución, luego de no alcanzar los umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria exigidos por la ley para mantener la existencia legal de los partidos políticos.

A través de una declaración pública difundida en sus redes sociales, la directiva nacional informó que la colectividad “dejará oficialmente de existir el próximo 4 de marzo”.

“Con esta resolución queda establecido que nuestro partido dejará oficialmente de existir el próximo 4 de marzo. Sin embargo, todos lo sabemos: no desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos”, señalaron.

En el texto, la colectividad recordó su origen en el proceso constitucional de 2022. “Primero en el rechazo al proyecto de Constitución que se nos presentó en 2022; luego, a declararnos movimiento; y finalmente, a constituirnos como partido político en 2023”, indicaron.

Asimismo, destacaron su participación en las elecciones regionales y municipales de 2024, en las parlamentarias de 2025 y el respaldo entregado en las presidenciales del mismo año a la candidatura de Evelyn Matthei.

“En cada uno de esos desafíos, nuestras y nuestros militantes desplegaron sus mayores esfuerzos y demostraron fidelidad a las convicciones que nos unen”, afirmaron.

En el cierre de la declaración, Amarillos subrayó que la disolución formal no implica el fin de su proyecto político. “Aunque, por imperativo legal, el partido deba desaparecer del registro formal, nuestra tarea no concluye aquí. No cerramos una historia: iniciamos una nueva etapa”, expresaron.

“Seguiremos encontrándonos y uniendo esfuerzos allí donde sea necesario, impulsando una política de acuerdos, de libertad con responsabilidad y de vocación permanente por el bien común”, concluyeron.