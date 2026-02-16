Ángel Valencia designa a Francisco Jacir como nuevo fiscal Regional Metropolitano Centro Norte

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a Francisco Javier Jacir Manterola como nuevo Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, cargo que asumirá el próximo 10 de abril. El persecutor, que hoy es fiscal adjunto en la misma repartición, reemplazará a Xavier Armendáriz en el cargo.

Se estima que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte es una de las más importantes a nivel nacional y con causas de gran relevancia mediática. La importancia de esta repartición es que abarca comunas estratégicas como Santiago, Recoleta e Independencia y va mucho más allá de su alta carga criminal. Es considerado un eslabón central en el poder del Ministerio Público, sobre todo si se considera que dentro de su territorio se ubican el Palacio de La Moneda, el 95% de los ministerios y buena parte de las sedes operativas y gerenciales de las principales empresas del país.

Entre las causas que lleva hoy esta fiscalía está la acusación de violación y abusos sexuales presentada en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El rol de Armendáriz y Jacir en la indagatoria ha sido clave y se consideró un éxito el lograr la prisión preventiva del expersonero de gobierno.

El camino de Jacir a Fiscal Regional

Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó al Ministerio Público en 2003 como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Rancagua, en la región de O’Higgins. Posteriormente se desempeñó como fiscal adjunto en las fiscalías locales de Providencia y Macul, en la Región Metropolitana.

Desde septiembre de 2018 ejerce como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago, perteneciente a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, jurisdicción que ahora pasará a encabezar.

El 2 de febrero y tras una extensa jornada de votación, las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel definieron a los tres candidatos que integraron la terna para elegir al próximo fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, uno de los cargos más relevantes del Ministerio Público por el volumen y complejidad de causas que concentra.

El proceso concluyó con Héctor Barros a la cabeza, quien obtuvo 21 votos. Le siguieron Marcela Adasme, con 18 preferencias, y Francisco Jacir, que cerró la nómina con 15 votos. De este modo, los tres avanzaron a la etapa final del concurso para suceder a Xavier Armendáriz.

En total, diez candidatos expusieron ante ambas cortes sus propuestas para liderar la Fiscalía Centro Norte, que tiene competencia en comunas como Santiago, Recoleta, Estación Central, Lampa, Quilicura y Tiltil. Sin embargo, el formato de las audiencias limitó las presentaciones a solo diez minutos por postulante, lo que llevó a proyectar una fase adicional de evaluación.

Revisa el comunicado de la Fiscalía Nacional con el anuncio del nombramiento de Francisco Jacir por parte del Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Fiscal Nacional nombra a Francisco Jacir