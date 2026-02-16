Cataldo y Arzola inician transición en Educación con foco en incendios y debates pendientes

Con una reunión de más de tres horas en el piso 7 del Ministerio de Educación comenzó formalmente la transición en la cartera. Encabezados por el ministro Nicolás Cataldo, las actuales autoridades recibieron a la futura titular, María Paz Arzola, junto a sus equipos, para una bilateral que marcó el inicio del traspaso de mando.

Antes de la presentación formal, la contingencia marcó el tono inicial: los incendios forestales y su impacto en la infraestructura escolar. “Siempre les tocará alguno”, comentó Cataldo a su sucesora, en alusión a la recurrencia de emergencias que afectan al sistema.

La exposición abordó cómo la actual administración recibió el Mineduc en 2022, el escenario pospandemia y los avances en trayectorias educativas, gestión administrativa y financiera. También se pusieron sobre la mesa los desafíos estructurales que heredará la nueva gestión: financiamiento, convivencia escolar, gestión y acompañamiento a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Pero la cita también estuvo cruzada por diferencias conocidas. El futuro gobierno ha adelantado que no impulsará el Fondo de Educación Superior (FES) en los términos actuales y ha manifestado su intención de reformular el Sistema de Admisión Escolar (SAE), reintroduciendo un componente de mérito académico, algo frente a lo cual el Ejecutivo saliente se ha mostrado solo parcialmente abierto.

Tras el encuentro, Arzola calificó la reunión como “supervaliosa” y destacó la necesidad de profundizar el traspaso en encuentros técnicos específicos. Cataldo, en tanto, subrayó el buen clima de la cita y la ventaja de que ambas partes ya se conocían y habían interactuado en instancias previas.

En los próximos días continuarán las reuniones sectoriales entre subsecretarías, jefaturas de división y servicios dependientes, incluida la Dirección de Educación Pública, en un proceso que busca asegurar continuidad institucional pese a las diferencias programáticas.

