Cataldo y Arzola inician transición en Educación con foco en incendios y debates pendientes PAÍS Agencia UNO

Cataldo y Arzola inician transición en Educación con foco en incendios y debates pendientes

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Actuales y futuras autoridades del Mineduc sostuvieron una bilateral de más de tres horas. Se abordaron los avances desde 2022, los efectos de los incendios en infraestructura escolar y los nudos que vienen: FES, SAE y financiamiento.

Con una reunión de más de tres horas en el piso 7 del Ministerio de Educación comenzó formalmente la transición en la cartera. Encabezados por el ministro Nicolás Cataldo, las actuales autoridades recibieron a la futura titular, María Paz Arzola, junto a sus equipos, para una bilateral que marcó el inicio del traspaso de mando.

Antes de la presentación formal, la contingencia marcó el tono inicial: los incendios forestales y su impacto en la infraestructura escolar. “Siempre les tocará alguno”, comentó Cataldo a su sucesora, en alusión a la recurrencia de emergencias que afectan al sistema.

La exposición abordó cómo la actual administración recibió el Mineduc en 2022, el escenario pospandemia y los avances en trayectorias educativas, gestión administrativa y financiera. También se pusieron sobre la mesa los desafíos estructurales que heredará la nueva gestión: financiamiento, convivencia escolar, gestión y acompañamiento a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

16 de febrero de 2026 / SANTIAGO
Maria Paz Arzola, Ministra de Educacion y Nicolas Cataldo, Ministro de Educación durante la reunión que sostienen en dependencias del Ministerio de Educación.
FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE / AGENCIAUNO

Pero la cita también estuvo cruzada por diferencias conocidas. El futuro gobierno ha adelantado que no impulsará el Fondo de Educación Superior (FES) en los términos actuales y ha manifestado su intención de reformular el Sistema de Admisión Escolar (SAE), reintroduciendo un componente de mérito académico, algo frente a lo cual el Ejecutivo saliente se ha mostrado solo parcialmente abierto.

Tras el encuentro, Arzola calificó la reunión como “supervaliosa” y destacó la necesidad de profundizar el traspaso en encuentros técnicos específicos. Cataldo, en tanto, subrayó el buen clima de la cita y la ventaja de que ambas partes ya se conocían y habían interactuado en instancias previas.

En los próximos días continuarán las reuniones sectoriales entre subsecretarías, jefaturas de división y servicios dependientes, incluida la Dirección de Educación Pública, en un proceso que busca asegurar continuidad institucional pese a las diferencias programáticas.

