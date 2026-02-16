Kast cuestiona envío de ayuda humanitaria a Cuba: “Ha generado una dictadura por más de 60 años”

Las declaraciones se dieron en el marco de una actividad en la Región de Los Lagos, donde sostuvo reuniones con autoridades municipales. El presidente electo, José Antonio 0Kast marcó distancia de la medida, al ser consultado por el anuncio realizado la semana pasada por el canciller Alberto van Klaveren, quien confirmó el envío de un millón de dólares a través de Unicef.

“El Presidente de la República representa al país, otra cosa es que uno esté de acuerdo en cómo representa al país en ciertas actuaciones. Yo no estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana”, afirmó.

El mandatario electo señaló que si bien el Presidente de la República representa al país en política exterior, eso no implica que exista consenso respecto de todas sus decisiones. A su juicio, el problema en Cuba no se explica únicamente por el bloqueo económico internacional. “Se puede señalar que hay un bloqueo, pero el mayor bloqueo es no permitir el desarrollo de la ciudadanía en el emprendimiento y en la llegada de tecnología”, enfatizó.

Kast también hizo referencia a testimonios de personas que han visitado la isla, particularmente durante la pandemia, señalando que muchos extranjeros solicitaron ser evacuados tras conocer la situación social en el país. “¿Qué es lo que solicitaban? Que los rescataran porque solamente habían ido a ver la situación de los turistas, pero una vez que se vieron enfrentados a una pandemia y vieron el sistema de salud, lo miserable que es la vida para muchos cubanos, dijeron rescátenlos”, dijo.

“Cualquier situación de ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, porque se exija democracia en Cuba, y eso no lo he visto”, enfatizó.

El Presidente electo no fue el único en referirse al tema. Aunque el anuncio del Gobierno fue valorado por sectores oficialistas, generó críticas desde la oposición y parte de la Democracia Cristiana, donde cuestionaron que los recursos pudieran destinarse a un país bajo régimen autoritario en vez de atender necesidades internas, como la reconstrucción tras los incendios forestales del verano.

Uno de ellos fue el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien criticó la decisión del Gobierno en medio de la situación en regiones afectadas. “No es aceptable que se mande ayuda a una dictadura cuando en tu propio país tienes a casi 4.600 personas con sus casas destruidas, sin centros de acopio, sin hospitales modulares, sin escuelas modulares, sin nada”, expresó.