José García Ruminot por nombramientos: “Hay cosas que deben ser resueltas por el próximo gobierno”

El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, se refirió a la controversia por nombramientos en el cierre del gobierno del Presidente Gabriel Boric, señalando que, aunque hay cargos que corresponden al Ejecutivo, existen otros que —por su relevancia— deberían ser definidos por la siguiente administración.

El debate entre oficialismo y oposición se ha intensificado en los últimos días a raíz de designaciones realizadas en reparticiones ministeriales durante el tramo final del actual mandato. Entre los cuestionamientos aparece el caso del subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, tras conocerse el nombramiento de una exasesora suya, Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis.

Desde el Ejecutivo, la ministra Camila Vallejo abordó el tema en la vocería de este lunes, donde acusó un “sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo”, agregando que el gobierno “tiene que seguir gobernando hasta el último minuto” y que luego la próxima administración podrá tomar sus propias decisiones.

Por su parte, en conversación con Tele13 Radio, García Ruminot cuestionó que “en estos últimos meses se han acelerado” distintos nombramientos y sostuvo que, a su juicio, existe un afán de “resolver y dejar instaladas personas que son afines al actual gobierno”, señalando que esa sería la experiencia que ha observado en varios cargos.

En esa línea, planteó que se estaría intentando “dejar personas afines ideológicamente al actual gobierno en puestos claves de la administración del Estado”, aunque también precisó que “nadie pide que paralicen la gestión del Estado” ni que el gobierno deje de ejercer sus funciones.

El senador sostuvo que existen decisiones que, “por razones de buen criterio y también de buena administración”, debiesen quedar para que sean resueltas por el próximo gobierno. Asimismo, reconoció que hay “concursos y decisiones” que el Ejecutivo debe adoptar, pero cuestionó que otras, “por su trascendencia”, debieran esperar o al menos ser definidas “de común acuerdo”.

Finalmente, enfatizó que, cuando se trata de roles fundamentales para el funcionamiento del Estado y de instituciones clave, “lo lógico sería hacerlo de común acuerdo”, señalando que “se trata simplemente de entender que el Estado nos tiene que representar a todos y que hay que hacerlo bien”.