Liberan a comerciante dominicano secuestrado en Independencia

El comerciante secuestrado la noche del martes en Independencia fue liberado tras permanecer varias horas retenido, según confirmaron fuentes del caso.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, la víctima recuperó su libertad durante la madrugada de este martes, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente su estado de salud ni la ubicación de los responsables.

El hecho ocurrió cerca de las 23:50 horas, cuando el comerciante, de nacionalidad dominicana de 43 años, y su pareja, de origen boliviano, fueron interceptados por un vehículo mientras se dirigían a su domicilio en calle Pablo Urzúa. Desde el automóvil descendieron dos sujetos a rostro descubierto, quienes redujeron a la víctima y la obligaron a subir al vehículo, que luego huyó hacia el sur por calle Huánuco.

Posteriormente, cerca de la 01:00 horas, la pareja del comerciante recibió un mensaje vía WhatsApp con una fotografía de la víctima atada de pies y manos. En el mensaje se exigía el pago de $30 millones en efectivo, además de joyas y otros objetos de valor, los que debían ser entregados en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Según antecedentes conocidos, el comerciante habría recibido amenazas días antes del secuestro, aunque no se han detallado las circunstancias ni el origen de estas.

La investigación fue instruida por el Ministerio Público, que ordenó las primeras diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones de Chile. Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas.