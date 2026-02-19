Aumenta a 5 la cifra de fallecidos por explosión de camión en eje Gral. Velásquez en Renca

El ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, confirmó un nuevo fallecido tras el fatal accidente y posterior explosión de un camión de gas ocurrido esta mañana en el eje General Velásquez, en la comuna de Renca. Se trataría de una persona encontrada durante las labores de remoción de escombros luego de la gigantesca explosión.

Con esto, la cifra de fallecidos aumentó a 5 personas, mientras que el resto de pacientes que se encuentran internados en distintos centros de salud de la Región Metropolitana se mantienen en estado de gravedad. Del total, 5 permanecen en riesgo vital y se encuentran siendo monitoreados constantemente.

Más temprano, cerca de las 18:00 horas, el Cuerpo de Bomberos de Santiago dio por finalizada la emergencia. Los voluntarios habían estado trabajando en los últimos puntos calientes del segundo camión, que tenía en su carga materiales combustibles con ropa.

Sergio Yévenes, tercer comandante del equipo de emergencias del sector, indico que “independiente del trabajo pericial que tiene con los peritos internos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que tenemos un informe que se debe levantar a la Fiscalía, paralelamente también está Carabineros, que tienen que hacer su levantamiento del sitio del suceso“, indicó, previo a retirarse del luegar.

Los hechos previos

En horas de la mañana, cuando recién se produjo el accidente, Carabineros había confirmado la muerte de tres personas y al menos 10 heridos de diversa índole tras la fuerte explosión y un posterior incendio de gran magnitud registrados en la zona norte de la Región Metropolitana, específicamente en el límite de las comunas de Renca y Quilicura.

El hecho ocurrió en un sector industrial ubicado en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago. Automovilistas que circulaban por el sector reportaron haber sentido el estruendo.

El General Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, detalló que el camión “colisiona, choca con la barrera de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que transportaba, se produce una explosión” que alcanzó a “7 vehículos menores que también a la misma hora venían transitando por la autopista. Producto de la misma explosión, se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa”.

“En general, hay 3 personas fallecidas, y conforme a la información preliminar que tenemos al momento, habría diez personas lesionadas de diferentes consideraciones, derivadas de diferentes centros asistenciales, las cuales están recibiendo atención médica”, agregó.

En tanto, el comandante Rodrigo Espinoza, comandante de Cuerpo de Bomberos de Quilicura, señaló que ha sido “complejo controlar este incendio” debido a que el camión que contenía gas tiene una fisura y los bomberos que combaten el siniestro están esperando una segunda explosión. “Hay un camión que tiene gas en este momento en la bombona, el cual aún contiene combustible al interior o, al menos, tiene, además, este líquido que tiene riesgo de explosión. En este momento hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de al válvula de alivio que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión. Por lo tanto se reordenó la estrategia para poder tener un rango de seguridad para el personal que está trabajando en el lugar. Avanzamos aproximadamente sobre 100 metros para poder tener la distancia necesaria para poder trabajar. Vamos a trabajar con líneas de agua, estamos en este momento abastecidos por diferentes carros de diferentes comunas y de la municipalidad de Quilicura que nos está prestando apoyo”.

Según información preliminar, la detonación se habría producido en un área industrial, aunque inicialmente no estaba claro si el origen fue un vehículo o una empresa del sector. Reportes posteriores apuntaron a una posible explosión vinculada a un camión de gas, con propagación a otros vehículos.

Mirka, auditora de Radio Bío Bío, relató que tras la explosión observó “una bola de fuego siguiendo los autos”, en medio de la emergencia.

Desde la cuenta TransporteInforma de la Región Metropolitana indicaron que, “debido a gran explosión en domo de empresa en sector caletera de Ruta 5 al sur, sector empalme de Gral Velásquez, el tránsito está suspendido en General Velásquez al norte desde Dorsal. Ruta 5 al norte colapsada desde el nudo Quilicura”.

En el lugar trabajaron equipos de Bomberos y personal de emergencia para controlar el incendio y asistir a los afectados. Hasta el momento se reportan personas lesionadas con quemaduras y vehículos incendiados en plena carretera.

Las causas del siniestro están siendo investigadas.