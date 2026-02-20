Trump revoca visa a tres funcionarios del gobierno chileno por “actuar contra los intereses de EEUU”

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, a quienes acusa de haber participado en acciones que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional.

Aunque aun no hay información oficial sobre quienes son los funcionarios sancionados y el gobierno citó al embajador de EE.UU. a la Cancillería para abordar el tema, ya circulan varios nombres.

Según Ex-ante, se trataría del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Desde el entorno de ambos personeros dicen desconocer si son ellos o no los afectados con la revocación de las visas, sin embargo, todo debería esclarecerse durante esta tarde y luego de la reunión entre el canciller chileno y el embajador de EE.UU.

La información sobre la revocación fue confirmada a través de un comunicado de prensa difundido por el secretario de Estado, Marco Rubio, y publicado en el sitio web oficial de la cartera. Según detalla el documento, la medida implica que “estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos y se les revocarán todas las visas estadounidenses que poseían”

Las identidades de los funcionarios de gobierno no fueron difundidas por el Departamento de Estado y la Cancillería chilena tampoco se ha pronunciado.

El texto que publicó la oficina de Marco Rubio señala que los sancionados “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” que, a juicio de Washington, socavaron la seguridad en el hemisferio. Según se indicó, las sanciones se adoptaron en virtud de las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Rubio también se refirió al tema en sus redes sociales, donde indicó que la acción afecta a “funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional”.

The Trump Administration continues to protect America’s economic prosperity by ensuring peace and security in our hemisphere. Today @StateDept is taking steps to impose U.S. visa restrictions on Chilean government officials who are working against our interests and harming… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2026

Desde la administración estadounidense enmarcaron la decisión en la política del presidente Donald Trump para “proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región”. El comunicado añade que se continuará “promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que trabajan intencionalmente para desestabilizar nuestro hemisferio”.

Aun más, el documento también incluyó referencias al escenario político nacional. Casi al cierre, el documento subraya: “En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno“. Asimismo, la cartera que dirige Marco Rubio expresó su disposición a trabajar con la futura administración del Presidente Electo, José Antonio Kast, señalando que esperan “impulsar las prioridades compartidas, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio”.

El Gobierno de Chile manifestó su sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional.

Gobierno de Chile rechaza la imposición de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos-1