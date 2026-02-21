Trump arremete con arancel global del 15% tras fallo de la Corte Suprema de EE.UU.

La política de aranceles globales impulsada por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, sufrió un fuerte revés luego de que la Corte Suprema de Justicia de ese país dictaminara que el Ejecutivo había excedido sus competencias al aplicarlos.

El mandatario estadounidense reaccionó pocas horas después cuestionando a los magistrados y anunciando un nuevo arancel global de 10% basado en una legislación distinta.

En una comparecencia desde la Casa Blanca, Trump calificó la sentencia de la Corte Suprema de “profundamente decepcionante”. Dijo que sentía vergüenza por “ciertos miembros del tribunal por no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”.

Este sábado, a través de su red social, Truth Social, el mandatario dijo que subiría este arancel global al 15%, con “efecto inmediato”, y calificó la decisión del máximo tribunal como “extraordinariamente antiestadounidense”.

El fallo de la Corte Suprema fue adoptado en una votación de seis contra tres en la cual el máximo tribunal rechazó que Trump hubiera empleado una ley destinada a situaciones de emergencia nacional para aumentar los aranceles a decenas de países.

La Casa Blanca impuso esos aranceles en abril argumentando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo, pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso.

El fallo se aplica a los aranceles impuestos por Trump el 2 de abril de 2025 durante el llamado del “Día de la Liberación”, pero no a los aranceles individuales que ha impuesto a países o productos específicos.