Más de 6.500 personas y organizaciones piden a Presidente Boric regularizar a migrantes empadronados

Petitorio formal por regularización migratoria

Más de 6.500 personas, organizaciones sociales y comunidades religiosas firmaron una petición dirigida al presidente Gabriel Boric solicitando que el Estado regularice a los migrantes empadronados que se encuentran en Chile, enfatizando su situación de vulnerabilidad.

Contexto del empadronamiento

La iniciativa parte del empadronamiento de migrantes llevado a cabo en distintos lugares del país, que busca visibilizar la presencia de migrantes sin documentación formal y que, según los firmantes, enfrentan discriminación, precariedad laboral y falta de acceso efectivo a derechos básicos.

Argumentos de las organizaciones

Las entidades firmantes —incluidas organizaciones de derechos humanos, sociales y comunitarias— argumentan que la falta de una ruta clara de regularización afecta la integración social y económica, y que una política de regularización beneficiaría tanto a migrantes como a la sociedad chilena en su conjunto.

Relevancia de la solicitud en el debate público

El pedido coincide con un momento de discusión pública sobre migración en Chile, en el que diversos actores políticos y sociales han impulsado políticas que van desde el control de fronteras hasta propuestas más inclusivas de regularización.