Más de 6.500 personas y organizaciones piden a Presidente Boric regularizar a migrantes empadronados
Organizaciones y personas acusan al Ejecutivo de incumplir una “responsabilidad política y ética” tras descartar la regularización de 180 mil migrantes empadronados. Advierten riesgos sociales y cuestionan el uso y resguardo de datos personales.
Petitorio formal por regularización migratoria
Más de 6.500 personas, organizaciones sociales y comunidades religiosas firmaron una petición dirigida al presidente Gabriel Boric solicitando que el Estado regularice a los migrantes empadronados que se encuentran en Chile, enfatizando su situación de vulnerabilidad.
Contexto del empadronamiento
La iniciativa parte del empadronamiento de migrantes llevado a cabo en distintos lugares del país, que busca visibilizar la presencia de migrantes sin documentación formal y que, según los firmantes, enfrentan discriminación, precariedad laboral y falta de acceso efectivo a derechos básicos.
Argumentos de las organizaciones
Las entidades firmantes —incluidas organizaciones de derechos humanos, sociales y comunitarias— argumentan que la falta de una ruta clara de regularización afecta la integración social y económica, y que una política de regularización beneficiaría tanto a migrantes como a la sociedad chilena en su conjunto.
Relevancia de la solicitud en el debate público
El pedido coincide con un momento de discusión pública sobre migración en Chile, en el que diversos actores políticos y sociales han impulsado políticas que van desde el control de fronteras hasta propuestas más inclusivas de regularización.
Llamado a medidas concretas
Más allá de la firma del documento, los promotores instan al gobierno a estudiar y ejecutar medidas administrativas y legales que permitan otorgar residencia y derechos plenos a quienes están empadronados, estableciendo mecanismos que eviten la irregularidad prolongada.
