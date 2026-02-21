Publicidad
Más de 6.500 personas y organizaciones piden a Presidente Boric regularizar a migrantes empadronados

Más de 6.500 personas y organizaciones piden a Presidente Boric regularizar a migrantes empadronados

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Organizaciones y personas acusan al Ejecutivo de incumplir una “responsabilidad política y ética” tras descartar la regularización de 180 mil migrantes empadronados. Advierten riesgos sociales y cuestionan el uso y resguardo de datos personales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Más de 6.500 organizaciones y personas enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric cuestionando la decisión de no regularizar a 180 mil migrantes empadronados entre 2023 y 2024. Acusan falta de responsabilidad política y ética, advierten riesgos por el uso de datos personales y alertan sobre impactos sociales, laborales y de cohesión social si no se avanza en un proceso de regularización.
Desarrollado por El Mostrador

  • Petitorio formal por regularización migratoria
    Más de 6.500 personas, organizaciones sociales y comunidades religiosas firmaron una petición dirigida al presidente Gabriel Boric solicitando que el Estado regularice a los migrantes empadronados que se encuentran en Chile, enfatizando su situación de vulnerabilidad.

  • Contexto del empadronamiento
    La iniciativa parte del empadronamiento de migrantes llevado a cabo en distintos lugares del país, que busca visibilizar la presencia de migrantes sin documentación formal y que, según los firmantes, enfrentan discriminación, precariedad laboral y falta de acceso efectivo a derechos básicos.

  • Argumentos de las organizaciones
    Las entidades firmantes —incluidas organizaciones de derechos humanos, sociales y comunitarias— argumentan que la falta de una ruta clara de regularización afecta la integración social y económica, y que una política de regularización beneficiaría tanto a migrantes como a la sociedad chilena en su conjunto.

  • Relevancia de la solicitud en el debate público
    El pedido coincide con un momento de discusión pública sobre migración en Chile, en el que diversos actores políticos y sociales han impulsado políticas que van desde el control de fronteras hasta propuestas más inclusivas de regularización.

  • Llamado a medidas concretas
    Más allá de la firma del documento, los promotores instan al gobierno a estudiar y ejecutar medidas administrativas y legales que permitan otorgar residencia y derechos plenos a quienes están empadronados, estableciendo mecanismos que eviten la irregularidad prolongada.

Si quieres leer la nota completa sigue este link: Más de 6.500 personas y organizaciones piden a presidente Boric regularizar a migrantes empadronados

