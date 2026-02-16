Publicidad
Más de 6.500 personas y organizaciones piden a Presidente Boric regularizar a migrantes empadronados

Más de 6.500 personas y organizaciones piden a Presidente Boric regularizar a migrantes empadronados

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Organizaciones y personas acusan al Ejecutivo de incumplir una “responsabilidad política y ética” tras descartar la regularización de 180 mil migrantes empadronados. Advierten riesgos sociales y cuestionan el uso y resguardo de datos personales.

Más de 6.500 organizaciones y personas enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric cuestionando la decisión de no regularizar a 180 mil migrantes empadronados entre 2023 y 2024. Acusan falta de responsabilidad política y ética, advierten riesgos por el uso de datos personales y alertan sobre impactos sociales, laborales y de cohesión social si no se avanza en un proceso de regularización.
Más de 6.500 organizaciones y personas suscribieron una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que rechazan la decisión del Gobierno de no iniciar la regularización de cerca de 180 mil personas migrantes que participaron en el proceso de empadronamiento realizado entre junio de 2023 y febrero de 2024.

En la misiva, los firmantes sostienen que el Ejecutivo incurrió en una falta de “responsabilidad política y ética”, al convocar a personas en situación migratoria irregular a entregar datos personales y biométricos —e incluso autodenunciar su ingreso por pasos no habilitados— generando expectativas de una eventual regularización que finalmente fue descartada.

La carta cuestiona que, pese a que la normativa vigente —en particular la Ley 21.325— faculta a la Subsecretaría del Interior para establecer mecanismos de regularización, el Gobierno optara por no avanzar en esa dirección. Asimismo, advierte que la decisión podría profundizar la informalidad laboral, limitar el acceso a prestaciones sociales y afectar la cohesión social.

Los firmantes también expresan preocupación por el resguardo de los datos recopilados durante el empadronamiento y alertan sobre eventuales usos futuros, en un escenario político que podría incluir medidas más restrictivas en materia migratoria.

Revisa la carta y sus firmantes en el siguiente link:

Carta abierta a la presidencia con firmas

