Recurso de protección busca frenar desalojos en megatoma de San Antonio PAÍS

Recurso de protección busca frenar desalojos en megatoma de San Antonio

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La dirigenta Dafne Aránguez acusó vulneraciones a 2.143 familias durante el proceso de desocupación en Cerro Centinela. Solicitó una Orden de No Innovar, pero la Corte de Apelaciones la rechazó.

La dirigenta Dafne Aránguez presentó un recurso de protección contra autoridades del Minvu y la Delegación Presidencial por el desalojo en Cerro Centinela, acusando vulneraciones a 2.143 familias. Solicitó una Orden de No Innovar para frenar el proceso, pero la Corte de Apelaciones la rechazó, permitiendo que continúe la desocupación.
La dirigenta de la megatoma de San Antonio y representante legal de tres comités, Dafne Aránguez Ferry, interpuso un recurso de protección contra la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para el proceso, Gloria Maira, y contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, encabezada por Carolina Quintero.

La acción judicial se enmarca en el proceso de desocupación iniciado el 12 de enero en el sector Cerro Centinela, luego de que fracasaran las negociaciones entre el Gobierno y los propietarios de los terrenos, tras un fallo de la Corte Suprema. Posteriormente, el Minvu resolvió expropiar 100 de las 215 hectáreas que comprende la toma.

En el recurso —rol 1552-2026— Aránguez acusa afectaciones físicas y psíquicas a 2.143 familias, denunciando “tratos crueles e inhumanos” y vulneraciones a derechos fundamentales durante los desalojos.

Asimismo, solicitó una Orden de No Innovar (ONI) para suspender el proceso, argumentando que existirían irregularidades respaldadas por registros audiovisuales y que se estarían infringiendo tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, el pasado 19 de febrero la Corte de Apelaciones declaró no ha lugar la ONI, atendido el mérito de los antecedentes, por lo que el proceso de desocupación continúa conforme a lo dispuesto por las autoridades.

