Contraloría anuncia investigación en Gendarmería tras recibir denuncia sobre madre de Camila Flores

La Contraloría General de la República inició una investigación formal luego de recibir una denuncia anónima por uso indebido de licencias médicas por parte de Verónica Oporto González, funcionaria de Gendarmería de Chile y madre de la diputada y senadora electa por Valparaíso, Camila Flores (RN).

El organismo fiscalizador, según detalló el sitio Fast Check, envió un oficio a Gendarmería solicitando el detalle de los antecedentes laborales de la funcionaria, con el objetivo de evaluar irregularidades. La denuncia, ingresada el 11 de febrero, sostiene que Oporto habría utilizado licencias médicas fraudulentas para viajar a la comuna de Futrono mientras se tramitaba la inscripción de un inmueble a su nombre.

La controversia se amplificó luego de que se conociera que la parlamentaria ofició al seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos para consultar por la inscripción de dicha propiedad, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, según dio a conocer el sitio Contrapoder.

Según registros de la Biblioteca del Congreso, Camila Flores trabajó en Gendarmería entre 2012 y 2013 como asesora y jefa de gabinete del entonces director nacional, Luis Masferrer. De acuerdo con antecedentes públicos de 2018, Oporto figuraba como funcionaria a contrata en grado 12. La denuncia también plantea que las ausencias por licencia médica habrían sido conocidas por jefaturas de la institución.

Tras recibir el oficio el 17 de febrero, Gendarmería cuenta con un plazo de cinco días hábiles para remitir los antecedentes solicitados por la Contraloría, el cual podría ampliarse conforme a la normativa vigente.

Hasta el cierre de esta edición, ni la diputada Camila Flores ni Gendarmería de Chile habían emitido declaraciones públicas sobre los hechos denunciados.