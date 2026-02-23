Presidente de la ACHM asegura que “cada vez somos más alcaldes los que estamos amenazados”

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, denunció la escalada de violencia que afecta a los alcaldes a lo largo del país. Según expresó, el número de amenazas ha ido en aumento y los delitos asociados varían según la localidad.

En entrevista con Radio Agricultura, el presidente de la ACHM dijo que “los alcaldes, al ser los que estamos en la primera línea, al ser los que administramos realidades, somos, junto a los concejales, los que estamos más expuestos”.

Añadió que se trata de una realidad transversal que se está experimentado en todo el país y que no es algo nuevo. “Esto viene hace bastante tiempo, y lamentablemente, cada vez somos más alcaldes los alcaldes que estamos amenazados”, afirmó.

Alessandri ya se había referido a la problemática0 tras la denuncia de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quién reveló que habrían ofrecido $100 millones por su asesinato. Desde la asociación activaron protocolos de respaldo institucional, gestionaron la reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero y calificaron el hecho como un ataque a la democracia.

El edil explicó que existen dos aristas detrás de las amenazas. Una se relaciona a las decisiones municipales, principalmente las patentes de alcohol u otras que podrían estar ligadas con algún tipo de negocio ilícito. El segundo, tine relación directa con el narcotráfico.”El riesgo está cuando uno toma medidas duras, cuando uno toma medidas que quiere cambiar”, expresó.

“Uno tiene que también entender que el crimen organizado, como su palabra lo dice, está muy bien organizado, y el Estado lamentablemente no está organizado”, agregó.

Frente a estas circunstancias, Alessandri llamó a la coordinación institucional. “Lo que tenemos que hacer es unirnos, es exigirle al Estado trabajar en conjunto, crear una fuerza de tarea y una planificación a corto, mediano y a largo plazo en cómo combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado, combatir el sicariato y, por supuesto, que los delitos en nuestro país en los últimos 10 años han cambiado notoriamente”, explicó.

Finalmente, se refirió al contexto de las transgresiones, las que varían según las regiones. “Cada sector, cada localidad, cada comuna, tiene su propia realidad, tiene sus distintos fenómenos delictuales, y son muy distintos unos con otros, es distinto el robo de madera, con el ingreso irregular, o con el ingreso de droga por el norte, o con los puertos, entonces, cada uno tiene sus particularidades, distintos delitos”, apuntó.