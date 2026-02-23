Vallejo por reunión con futura vocera Mara Sedini: espera que sea “muy respetuosa y republicana”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que este miércoles se reunirá con quien asumirá como futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, en el marco del proceso de coordinación entre el Ejecutivo saliente y el gobierno entrante.

Durante una vocería realizada este lunes, Vallejo explicó que el encuentro forma parte de las reuniones bilaterales que se están desarrollando entre los equipos de ambas administraciones con miras al cambio de mando fijado para el 11 de marzo. Según indicó, estas instancias son “muy necesarias para la continuidad de la función administrativa del Estado”.

Respecto de la cita con Sedini, la ministra señaló que espera que el encuentro se desarrolle en buenos términos y que sea “una reunión como todas, muy respetuosa, muy republicana, transparente e institucional”. En esa línea, reiteró que su expectativa es que el diálogo se dé en un ambiente de normalidad institucional.

Asimismo, subrayó que el proceso de transición debe llevarse a cabo de manera ordenada. En ese contexto, sostuvo que, tal como instruyó el Presidente, “el traspaso administrativo tiene que ser impecable”, pese a las diferencias políticas existentes entre el gobierno en ejercicio y la administración entrante.

La secretaria de Estado también detalló que la cartera que encabeza no solo se encarga de las vocerías del Ejecutivo, sino que además tiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Comunicaciones (Secom), la División de Organizaciones Sociales y el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, entre otras áreas, lo que refuerza la importancia de estas reuniones previas al cambio de mando.