Futuro oficialismo por viaje de Kast a cumbre de Trump: “Es bueno para Chile acercar posiciones”

Tras confirmarse que el presidente electo José Antonio Kast participará en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, convocada por Donald Trump, figuras del futuro oficialismo valoraron el viaje como una instancia para fortalecer la relación con Estados Unidos, en medio de un escenario marcado por tensiones diplomáticas y definiciones pendientes en el próximo gabinete.

El encuentro internacional se realizará en Miami y tendrá como eje la revisión de la interferencia extranjera en el hemisferio. La cita ocurre en un contexto de fricciones entre el actual Gobierno chileno y Washington, luego de que Estados Unidos revocara visas a funcionarios chilenos por el proyecto de cable submarino que buscaba conectar Chile con China y que fue considerado por autoridades estadounidenses como un riesgo para la seguridad regional. En la cumbre también participarán otros mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de El Salvador, Nayib Bukele; y el de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Según consignó BioBioChile, desde el futuro oficialismo valoraron la presencia de Kast en la instancia. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que “la participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a las nuestras, particularmente del crimen organizado”.

En la misma línea, el diputado de la UDI Felipe Donoso sostuvo que “esta es una instancia internacional donde participan varios mandatarios, es muy bueno para Chile participar de ello. También es bueno para Chile acercar posiciones con Estados Unidos y no mantener distancia y una tensión constante como el presidente Gabriel Boric. Debemos avanzar”

En paralelo al viaje, aún permanecen sin definición diversos cargos relevantes para la próxima administración, entre ellos delegados presidenciales, seremis, embajadores, el subsecretario para las Fuerzas Armadas y el eventual comisionado para la zona norte. Sobre este proceso, el diputado republicano Benjamín Moreno indicó que “todas las demoras que se puedan haber dado respecto a algunos plazos iniciales son por encontrar a las personas adecuadas, idóneas. Estoy confiado en que van a ser estas personas, ya lo han demostrado con los primeros nombramientos”.

La diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillan también relativizó los tiempos del proceso, afirmando que “la verdad, yo creo que es normal. Son muchos los cargos, es imposible tener todos los cargos al tiro, el primer día. Y convengamos que todavía queda. No queda mucho, pero queda”.

Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum planteó que en estas designaciones debería considerarse a figuras con experiencia en administraciones anteriores. “Nosotros esperamos que ahí se considere la experiencia de quienes trabajaron en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar ni aprender nada. En materia de delincuencia, del crimen organizado”, señaló.

En tanto, el diputado republicano Stephan Schubert sostuvo que en su sector existen altas expectativas respecto al inicio del nuevo gobierno. “Las expectativas son altas, de mucho trabajo. Ya ha habido trabajo antes, confiamos en que también va haber muchísimo trabajo los primeros días del gobierno. Hay muchas cosas por hacer, este gobierno tiene que empezar rápido porque lo que tenemos que revertir son procesos largos”, afirmó.