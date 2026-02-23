Vallejo respalda a funcionarios por revocación de visas: “Chile no actúa bajo presión”

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó como “arbitraria y unilateral” la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios del Ejecutivo. La medida fue en el marco de las gestiones vinculadas al proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile, en Valparaíso.

La medida fue anunciada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien acusó a las autoridades chilenas de haber realizado acciones que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

En su vocería habitual de los lunes, Vallejo afirmó que Muñoz “cuenta con todo el respaldo del gobierno de Chile” y que la acusación basada en una supuesta afectación a la seguridad hemisférica “es totalmente y evidentemente falsa”. Acto seguido, sostuvo que se trata de “una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos”.

“Chile es un país soberano, y como tal toma decisiones de manera soberana”, enfatizó. En esa línea, recalcó que la evaluación de este tipo de proyectos se realiza conforme a la institucionalidad vigente y agregó: “Nuestro país toma decisiones de manera soberana, y la soberanía se ejerce respetando nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo, sin presiones externas, y menos en base a presiones externas”.

“Nosotros no distinguimos el país de origen de la empresa, sino que básicamente la evaluación técnica (…) Nosotros tomamos decisiones en función del desarrollo de nuestro país y por cierto nunca, jamás, atentando ni a la seguridad de nuestro país ni de la región, como se ha lamentablemente ha señalado”, expresó.

Frente a las advertencias de Washington, añadió que “Chile que si bien las toma en consideración, toma sus propias decisiones de manera soberana en el marco de nuestra institucionalidad democrática y normativa. Por lo tanto, no toma decisiones bajo amenaza o presión de ningún país y de ninguna empresa y así ha sido la trayectoria en distintas oportunidades”. Consultada sobre si el tema fue abordado con el Presidente Gabriel Boric, respondió que el Mandatario “está en diálogo permanente con sus ministros”.

En paralelo, la Embajada de China en Chile emitió una declaración pública en duros términos contra Estados Unidos, vinculando la sanción al proyecto de cable óptico submarino Chile–China, actualmente en evaluación. Según la representación diplomática, la iniciativa “está basada en las necesidades de ambas partes” y no afecta intereses de terceros países.

Asimismo, afirmó que las autoridades sancionadas “han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile” y merecen respeto. El comunicado calificó la decisión estadounidense como una muestra de “obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”, además de describirla como una acción de carácter “hegemónico y despótico”.