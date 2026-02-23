Exembajador advierte que Chile entró en “un terreno muy pantanoso” tras sanción de EE.UU.

El exembajador y académico Samuel Fernández calificó como “muy complicado” el escenario que enfrenta Chile luego de que Estados Unidos revocara las visas del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y del jefe de gabinete de este último, Guillermo Petersen, acusándolos de comprometer infraestructura crítica de telecomunicaciones y de socavar la seguridad regional.

La medida fue anunciada el viernes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien sostuvo que los tres funcionarios “dirigieron, autorizaron, financiaron y prestaron apoyo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”. El anuncio se produce en medio de las tensiones por el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile para conectar directamente Sudamérica con Hong Kong.

En conversación con radio Agricultura, Fernández —quien fue embajador y representante permanente de Chile ante la Unesco— afirmó que el escenario es delicado, al situar a Chile en medio de los intereses de Washington y Beijing. Según planteó, al estar el país entre ambas potencias “por cierto no podíamos salir sin ninguna consecuencia”.

El exdiplomático llamó a observar con atención los argumentos expuestos por el Departamento de Estado y por Rubio, señalando que “hay que leerlo con cuidado”. A su juicio, se trata de acusaciones graves, ya que —según sostuvo— apuntan a que “comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional”, por lo que advirtió que “verdaderamente estábamos advertidos y nos metimos en un campo que es muy complicado”.

Fernández también sostuvo que el intento de Chile por mantener equilibrio entre Estados Unidos y China, en medio de la disputa comercial entre ambas potencias, “no ha resultado y está claro por la reacción norteamericana”.

En ese contexto, el académico de la Universidad Central se refirió al viaje del presidente electo José Antonio Kast a la cumbre “Shield of the America”, organizada por Donald Trump y que reunirá a mandatarios de la región. A su juicio, el encuentro puede servir para “poder conversar y saber hasta dónde nos dejan los márgenes, hasta dónde podemos actuar sin buscar la pelea con ninguno de los dos”.

El exembajador también interpretó la decisión de Washington como una señal política. En su análisis, se trata de “una medida que se tomó justo golpeando a los técnicos, con o sin razón, justa o injustamente, pero es una señal”, agregando que “se golpea al equipo técnico chileno y se advierte además muy claramente al equipo político que vendrá”.

Para esta tarde, a las 15:00 horas, está previsto que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refiera públicamente a lo ocurrido en una conferencia de prensa.