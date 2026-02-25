¿Efecto EEUU? Postergan para el siguiente gobierno licitación del Puerto Exterior de San Antonio

La Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) reprogramó para el 10 de julio la recepción de ofertas económicas de la licitación internacional para construir el Puerto Exterior de San Antonio, hito que originalmente estaba previsto para el viernes 6 de marzo, a días del cambio de mando, como lo contó El Mostrador a primera hora de este miércoles.

La estatal informó que se emitió una circular a los consorcios precalificados comunicando la ampliación del plazo “en el marco de la licitación pública internacional convocada para la construcción de las obras de abrigo y conexas del proyecto Puerto Exterior de San Antonio”.

Con ello, la definición del proceso quedará en manos del próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast, cuyo futuro ministro de Transportes será Louis de Grange.

La decisión se conoce en medio de la crisis diplomática derivada del proyecto de cable submarino Chile–China Express y la revocación de visas por parte de Estados Unidos al ministro Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, por razones de seguridad regional.

Esta licitación había generado inquietud en autoridades estadounidenses debido a la participación, entre los interesados precalificados, de un consorcio integrado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y CRCC Harbour and Channel Engineering Bureau Group, ambas de capital chino.

Según EPSA, la postergación fue adoptada en sesión de directorio el 9 de febrero, aunque se informó públicamente ahora. La empresa desvinculó la decisión de la controversia actual y la atribuyó a solicitudes de los propios licitantes.

“Dicha decisión se adoptó considerando que la mayoría de los licitantes solicitó formalmente contar con mayor tiempo para preparar sus propuestas”, indicó la estatal. Añadió que la ampliación “permite, además, calzar de mejor manera el cumplimiento de este hito con la culminación del proceso de evaluación ambiental”.

El proyecto Puerto Exterior contempla una inversión estimada en US$ 4.450 millones e incluye la construcción de un rompeolas de casi cuatro kilómetros, dragado de la dársena, accesos viales y ferroviarios y medidas de mitigación ambiental, con el objetivo de ampliar la capacidad portuaria de la macrozona central.

Entre los precalificados figuran Van Oord (Países Bajos), Jan De Nul (Bélgica), el consorcio Dragados–Sacyr (España), el consorcio Grupo CRCC (China) y el consorcio Acciona–Hyundai (España–Corea del Sur).