PC por cautelares de Jadue: Fiscalía debe actuar “sin seguir afectando la integridad” del exalcalde

El Partido Comunista reaccionó a la decisión del 3° Juzgado de Garantía de Santiago de rebajar las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, imputado por fraude al fisco y otros delitos en el caso Farmacias Populares, luego de que el tribunal determinara sustituir su arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno.

Jadue, quien mantuvo durante cerca de un año y medio la medida cautelar de arresto domiciliario total, solicitó en audiencia realizada en el Centro de Justicia modificar su situación judicial con el objetivo de facilitar su reinserción laboral, petición que fue finalmente acogida por el tribunal.

Tras conocerse la resolución, el Partido Comunista se refirió al cambio de cautelares mediante sus redes sociales, donde señaló que “valoramos la decisión del 3º Juzgado de Garantía que rebaja las cautelares hacia nuestro compañero Daniel Jadue, destacando que ha prestado toda la colaboración requerida en el proceso judicial en curso”.

En el mismo mensaje, la colectividad sostuvo que el desarrollo de la investigación debe avanzar con objetividad, afirmando que “en este caso se hace imprescindible que la Fiscalía actúe con la mayor objetividad sin seguir afectando la integridad política y personal de Daniel”. El comunicado concluye señalando que la resolución judicial “es una muy buena noticia, además de justa y necesaria”.

Reiteramos que en este caso se hace imprescindible que la fiscalía actúe con la mayor objetividad sin seguir afectando la integridad política y personal de Daniel. Es una muy buena noticia, además de justa y necesaria. — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) February 27, 2026

Jadue, militante histórico del PC aunque actualmente desvinculado de la colectividad por la inhabilitación legal que implica su calidad de imputado, enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).