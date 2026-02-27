Pisando huevos: Kast refuerza coordinación con La Moneda por “cablegate”

En el entorno del Presidente electo están intranquilos. Tras el último episodio revelado de la crisis del “cablegate” que vinculó a Defensa, existe temor ante el riesgo de que aún exista información desconocida y relevante para las autoridades entrantes del Ejecutivo. No quieren llevarse una sorpresa. El margen de error en temas diplomáticos es mínimo y ya se saben pisando huevos.

Por eso es que, ante la posibilidad de que escale el conflicto diplomático con Estados Unidos y China en los próximos meses, el equipo de Kast decidió adoptar algunas medidas preventivas.

Este fue el motivo por el cual el Mandatario electo, José Antonio Kast, “con bastante tacto” indican las fuentes, solicitó al Presidente Boric una nueva cita en La Moneda. A fin de evitar que algo se les pueda escapar, Kast no irá solo, sino que al encuentro se sumarán los equipos –entrantes y salientes– del Segundo Piso, los cancilleres y los ministros de Hacienda, Transportes y Telecomunicaciones, y Seguridad, entre otros.

La cita ampliada no fue la única medida. Fuentes del entorno cercano a J. A. Kast detallaron que el Presidente electo fue enfático en advertir a los suyos que evitaran roces con las autoridades salientes, ya que el conflicto diplomático por el cable submarino era lo suficientemente delicado, por lo que era prudente tratarlo como un asunto de Estado.

Las mismas fuentes agregan que, en una reunión en la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast recordó la importancia del mercado chino en un contexto de presupuesto fiscal estrecho.

El debate republicano

En círculos del Partido Republicano también hay un debate. Distinto, pero intenso. Mientras algunos dirigentes no descartan que se pueda estar ocultando información sensible; otros confían de buena fe en que las autoridades salientes entregarán todos los pormenores del incidente en el que Chile se encuentra al medio entre China y Estados Unidos, en su disputa por la influencia en la región.

Para los parlamentarios del futuro oficialismo, contar con la totalidad de los antecedentes es la mejor vía para que la diplomacia enfrente de buena forma tanto la decisión técnica como el conflicto geopolítico.

“Confío por el bien de Chile (…) que las autoridades salientes entreguen absolutamente toda la información, con todas las aristas y con todos los informes respecto al cable submarino chino a las autoridades entrantes. De otra forma, no vamos a poder enfrentar de buena manera lo que se viene, tanto esa decisión como el conflicto que se ha generado con Estados Unidos, pero también con China, y para eso se requiere contar con toda la información y con toda la verdad”, manifestó el diputado Stephan Schubert, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Y agregó: “Hasta ahora lo que ha ocurrido es que, a cuentagotas y a través de revelaciones por la prensa, nos hemos ido enterando de cosas que ocurrieron, reuniones que tuvieron lugar, decretos que se habían firmado y luego anulado, de los cuales, por supuesto, nada habían dicho. Por lo tanto, yo espero que hayan aprendido algo y tengan la mirada republicana de entregar toda la información por el bien de nuestro país”.

Las “legítimas dudas” que surgen

Tras una reunión con la contralora general, Dorothy Pérez, José Antonio Kast no se refirió explícitamente al incidente usando el nombre “cable chino”, pero sí aludió a la crisis, con diplomacia, al mencionar que existen “temas que se van cruzando”, como la seguridad pública, las relaciones internacionales y la conectividad.

Y luego confirmó su petición para “asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”. Señaló que existe un debate sobre estos asuntos y manifestó que este debe aclararse mediante el diálogo, planteando las “legítimas dudas” que surgen.

“Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro donde pueda asistir en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior; donde puede asistir en temas internacionales el ministro de Relaciones Exteriores; donde puede asistir en temas de conectividad y comunicación el ministro de Transportes (…), porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, sostuvo J. A. Kast.

Sin ser explícito, Kast subrayó la importancia de actuar de cara a la ciudadanía y de “buena fe”, reconociendo las limitaciones, pero buscando apoyarse en el aparato público y los organismos fiscalizadores para avanzar en los temas complejos.