Triple homicidio de carabineros en Cañete: hermanos Antihuén y Nicolás Rivas declarados culpables

Tras seis semanas de juicio, el Tribunal Oral de Cañete declaró culpables a Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, junto a Nicolás Rivas Paillal, por el triple homicidio de tres carabineros ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024 en la comuna de Cañete, en la región del Biobío.

El tribunal dio por acreditada la participación de los hermanos Antihuén como autores ejecutores del crimen, mientras que Nicolás Rivas fue condenado en calidad de colaborador.

El veredicto fue dado a conocer este martes, luego de que el juicio comenzará el 19 de enero y se extendiera por seis semanas. Los acusados participaron de la audiencia de manera telemática desde el Complejo Penitenciario Biobío, donde permanecen en prisión preventiva. Nicolás Rivas Paillao, también condenado como autor colaborador, no estuvo presente por razones de salud informadas desde el penal.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que los funcionarios de la 4° Comisaría de Los Álamos: Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, fueron emboscados cuando acudieron al sector Antiquina para fiscalizar el cumplimiento de una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Según la acusación, al menos dos de los carabineros fueron ejecutados con sus propias armas, en disparos a corta distancia. Las pericias establecieron que las lesiones son compatibles con tiros efectuados con el arma apoyada en el cuerpo. El tribunal también concluyó que uno de los funcionarios fue atacado al interior del vehículo policial.

Tras los asesinatos, los condenados trasladaron los cuerpos en la camioneta institucional por caminos interiores del sector y luego los abandonaron a la altura del kilómetro 24 de la ruta P-72S. En ese lugar incendiaron el vehículo utilizando combustible de una motosierra policial.

La Fiscalía de La Araucanía está solicitando la pena de presidio perpetuo calificado para los cuatro condenados. Pero detallaron que la audiencia de lectura de sentencia, en la que se detallarán las penas definitivas, se realizará en los próximos días. La causa continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días se entreguen más antecedentes sobre la determinación de las condenas.