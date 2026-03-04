CFA: desvío fiscal de 2025 “plantea desafíos relevantes para la credibilidad de la regla fiscal”

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el incumplimiento de la meta de Balance Estructural en 2025 representa un desafío para la consolidación fiscal y para la credibilidad del marco fiscal chileno. Según el organismo, el resultado refleja problemas persistentes de desajuste entre ingresos y gastos del Estado.

De acuerdo con el informe publicado por el Consejo, el Balance Estructural de 2025 cerró en -3,6% del PIB, lo que implica un desvío de 2,5 puntos porcentuales respecto de la meta original de -1,1% del PIB y de 2,0 puntos frente a la meta vigente de -1,6%. Según el comunicado de prensa de la Consejo Fiscal Autónomo, estos resultados evidencian “la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos tres años y que no se trata de una situación transitoria”.

Informes del CFA | 🚨El @ConsejoFiscalCH publicó su Informe sobre desviaciones de las metas de Balance Estructural del 2025, en que constata el incumplimiento de la meta de BE correspondiente al año 2025. El Consejo destaca que la magnitud de este desvío es elevada en términos… pic.twitter.com/vNcEnplCHH — Consejo Fiscal Autónomo (@ConsejoFiscalCh) March 4, 2026

El organismo añadió que “la magnitud de este desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios”, lo que, a su juicio, tensiona los esfuerzos recientes por fortalecer la institucionalidad fiscal. En esa línea, sostuvo que los resultados observados plantean “desafíos relevantes para la convergencia fiscal en el mediano plazo y para mantener la credibilidad de la regla fiscal”.

Según el comunicado de prensa del Consejo, el incumplimiento responde a múltiples factores. Entre ellos, “errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos”, modificaciones en los ajustes cíclicos y “un ajuste del gasto insuficiente durante el año”, el cual incluso superó el nivel comprometido previamente en los informes de finanzas públicas.

El informe también advierte que la ejecución del gasto público durante 2025 no logró compensar la caída de los ingresos estructurales. De acuerdo con el análisis del Consejo, el gasto terminó superando el nivel comprometido cuando se fijó la meta fiscal vigente, lo que evidencia que el ajuste adicional aplicado resultó insuficiente para evitar el desvío.

En ese contexto, el CFA cuestionó la efectividad de las acciones correctivas impulsadas por el Ejecutivo. Según el comunicado, el organismo advirtió la “escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”, debido tanto a la magnitud de las medidas como a la dependencia de iniciativas legislativas con resultados inciertos.

Respecto de la deuda pública, el informe señala que la deuda bruta se ubicó en 41,7% del PIB al cierre de 2025, manteniéndose por debajo del nivel prudente. Sin embargo, el Consejo aclaró que esto no respondió a un proceso de consolidación fiscal, sino principalmente a factores transitorios, como la apreciación del tipo de cambio y el mayor crecimiento del PIB nominal.

Asimismo, el organismo advirtió que, si persiste el patrón de desviaciones observado en los últimos años, podrían generarse riesgos para la trayectoria de la deuda pública, incluyendo la posibilidad de superar el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo. Frente a este escenario, el Consejo reiteró que “debe existir un adecuado calce entre los gastos y sus fuentes de financiamiento permanentes” y enfatizó la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso que permita fortalecer la sostenibilidad fiscal y la credibilidad de la regla fiscal.