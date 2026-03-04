Gobierno activa plataforma digital de traspaso en medio de ruptura de Boric con Kast

En medio del quiebre que está marcando la transición entre el Gobierno de Gabriel Boric y el equipo del Presidente electo José Antonio Kast, el Ejecutivo confirmó que se encuentra operativa la Plataforma de Traspaso de Gobierno, una herramienta digital destinada a asegurar la continuidad del Estado y la transmisión de información entre autoridades salientes y entrantes.

La iniciativa forma parte de los mecanismos institucionales que han acompañado los últimos cambios de mando en Chile, replicando la experiencia utilizada en las transiciones de 2014-2018 y 2018-2022, aunque —según informó el Ejecutivo— incorpora “ajustes menores” derivados de evaluaciones de pertinencia realizadas tras esos procesos.

De acuerdo con el Gobierno, la plataforma permite que cada subsecretaría cargue información administrativa relevante sobre su gestión, manteniendo las áreas y secciones que ya existían en versiones anteriores del sistema.

El objetivo es ofrecer una fotografía detallada del estado de situación de cada institución pública al cierre del actual período presidencial. Se puede acceder a través de https://traspaso.digital.gob.cl/.

En ese marco, la herramienta contempla antecedentes estratégicos, administrativos, financieros, legales y operativos, con el propósito de facilitar que las nuevas autoridades puedan comprender el funcionamiento de cada servicio y continuar con la gestión estatal sin interrupciones.

“La información de esta plataforma estará disponible para revisión pública desde el 15 de febrero de 2026. Para disponer de esta información durante los traspasos se definió que la fecha de corte sería el 31 de enero de 2026”, explicó el Ejecutivo en un comunicado.

Según el Gobierno, la medida busca entregar una visión integral del aparato estatal que permita a la administración entrante contar con una base sólida para la toma de decisiones, definir prioridades y planificar el nuevo ciclo gubernamental.

Ruptura en la transición

El anuncio se produce en un escenario político complejo, marcado por la ruptura de las reuniones bilaterales entre La Moneda y el equipo del presidente electo.

La crisis se desencadenó tras la controversia en torno al proyecto del cable submarino que conectaría Chile con China, asunto que tensionó el diálogo entre ambas administraciones y llevó al equipo de Kast a suspender los encuentros formales de transición.

La futura vocera de gobierno, Mara Sedini, confirmó que la administración entrante dio por terminadas las reuniones bilaterales de traspaso con el actual Ejecutivo.

“⁠El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas”, afirmó.

Sedini también descartó realizar una autocrítica respecto de eventuales advertencias que, según el Ejecutivo, no habrían sido levantadas a tiempo por el equipo del presidente electo en relación con el proyecto.

A juicio del comando de Kast, las responsabilidades recaen en la administración saliente, ya que —según sostienen— no se les habría entregado información suficiente para dimensionar el impacto político y estratégico de la iniciativa.

Boric pide recomponer el diálogo

Desde el Gobierno, en tanto, el presidente Boric optó por enviar una señal pública de apertura para retomar las conversaciones formales de transición.

Durante una actividad en la Región de Magallanes vinculada a infraestructura portuaria, el mandatario evitó escalar el conflicto político, pero insistió en la necesidad de mantener una transición institucional ordenada.

“Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Chile no está para peleas chicas. Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión a largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades”, señaló.

El jefe de Estado reiteró además su disposición a recomponer el diálogo con el equipo del mandatario electo.

“Como presidente, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, afirmó.

La activación de la Plataforma de Traspaso de Gobierno busca, en ese contexto, asegurar que el proceso institucional continúe avanzando, incluso en medio de las tensiones políticas que hoy marcan el vínculo entre ambas administraciones.