PC convoca romería por Gladys Marín a días del cambio de mando

A cinco días de que el presidente electo José Antonio Kast asuma el mando, el Partido Comunista de Chile convocó a una romería para conmemorar los 21 años del fallecimiento de su histórica dirigenta Gladys Marín. La actividad se realizará este sábado 7 de marzo en el Cementerio General de Santiago y contemplará una marcha y un acto central con autoridades, familiares y representantes diplomáticos.

Según la convocatoria oficial, las actividades comenzarán a las 09:30 horas con la congregación de los asistentes y el inicio de una marcha desde la intersección de Santos Dumont con Avenida La Paz. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia el norte para ingresar a las 10:00 horas por la puerta principal del Cementerio General, donde se dirigirán al memorial de Gladys Marín para dar inicio al acto central programado para las 10:30 horas.

Este sábado conmemoramos 21 años de la partida física de Gladys Marín, recordando su vida de lucha y compromiso con el pueblo. pic.twitter.com/lYYlOYNWTw — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) March 4, 2026

Durante la ceremonia intervendrá el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien dirigirá un discurso a los asistentes en el tradicional homenaje que cada año recuerda a la exsecretaria general y excandidata presidencial del partido.

Como es habitual en esta conmemoración, la organización extendió invitaciones a autoridades, familiares y representantes del cuerpo diplomático. Entre ellos destaca la presencia del embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva.