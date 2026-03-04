Publicidad
PC convoca romería por Gladys Marín a días del cambio de mando

PC convoca romería por Gladys Marín a días del cambio de mando

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La actividad se realizará este sábado 7 de marzo en el Cementerio General, a 21 años del fallecimiento de la histórica dirigenta comunista. El acto incluirá un discurso del timonel del partido, Lautaro Carmona, y contará con la presencia del embajador de Cuba en Chile.

El Partido Comunista de Chile convocó a una romería en el Cementerio General de Santiago para conmemorar los 21 años de la muerte de Gladys Marín. El acto contará con un discurso de Lautaro Carmona y la presencia del embajador cubano, en medio de gestos recientes del PC hacia Cuba.
A cinco días de que el presidente electo José Antonio Kast asuma el mando, el Partido Comunista de Chile convocó a una romería para conmemorar los 21 años del fallecimiento de su histórica dirigenta Gladys Marín. La actividad se realizará este sábado 7 de marzo en el Cementerio General de Santiago y contemplará una marcha y un acto central con autoridades, familiares y representantes diplomáticos.

Según la convocatoria oficial, las actividades comenzarán a las 09:30 horas con la congregación de los asistentes y el inicio de una marcha desde la intersección de Santos Dumont con Avenida La Paz. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia el norte para ingresar a las 10:00 horas por la puerta principal del Cementerio General, donde se dirigirán al memorial de Gladys Marín para dar inicio al acto central programado para las 10:30 horas.

Durante la ceremonia intervendrá el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, quien dirigirá un discurso a los asistentes en el tradicional homenaje que cada año recuerda a la exsecretaria general y excandidata presidencial del partido.

Como es habitual en esta conmemoración, la organización extendió invitaciones a autoridades, familiares y representantes del cuerpo diplomático. Entre ellos destaca la presencia del embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva.

