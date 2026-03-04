SHOA descarta riesgo de tsunami en costas chilenas tras temblor 6,5 en Alaska, Estados Unidos

Luego del temblor de magnitud 6,5 registrado en Alaska, Estados Unidos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en costas chilenas.

El sismo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, se registró a las 14:54 a 1153 km de Unalaska, a diez kilómetros de profundidad.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informaron desde el servicio.