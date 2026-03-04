SHOA descarta riesgo de tsunami en costas chilenas tras temblor 6,5 en Alaska, Estados Unidos
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó del sismo ocurrido a las 14:54 a a 1153 km de Unalaska, a diez kilómetros de profundidad. “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informaron desde el servicio.
Luego del temblor de magnitud 6,5 registrado en Alaska, Estados Unidos, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en costas chilenas.
#SHOA indica que las características del #ismo magnitud 6.5 localizado a 665 Km al W de Atka, Alaska, EEUU, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en https://t.co/SzBA1gT70t
— SENAPRED (@Senapred) March 4, 2026