Boric sobre proyecto que conmuta penas: “Los criminales tienen que estar donde tienen que estar”

Durante la inauguración del proyecto urbano Nueva Alameda, que incluyó la renovación de Plaza Italia y la instalación de un monumento a Gabriela Mistral, el Presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a reconsiderar el alcance de la iniciativa y afirmó que “criminales que le han hecho gran daño al país no puedan salir libres”. El proyecto podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos Miguel Krassnoff.

Consultado por la votación en el Senado, Boric afirmó que “Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia”.

El proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional y a la espera de indicaciones, ha generado controversia porque podría extender sus beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre quienes podrían acceder a esta medida se encuentra Miguel Krassnoff, exoficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) condenado a más de 600 años por múltiples casos de secuestro, tortura y homicidio cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El Presidente reiteró su llamado al Congreso a revisar el alcance del proyecto. “Ojalá y no me cabe ninguna duda que esto lo comparten la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso. Seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres“, agregó.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también ha advertido que la redacción actual del proyecto podría permitir que personas condenadas por delitos graves accedan a cumplir sus penas fuera de la cárcel, como por ejemplo a Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, preso por violaciones y homicidios a 14 mujeres, que en su mayoría correspondían a menores de edad.

El Mandatario ya había abordado el tema previamente en su cuenta de X, donde escribió: “Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro”.

Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero. El proyecto de ley que busca conmutar penas y que se aprobó en general hoy en el Senado, no solo permitiría que estos condenados estén en sus… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 5, 2026