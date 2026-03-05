IPSOS 2026: Seis de cada diez chilenos creen que el país funcionaría mejor con más mujeres liderando

A pocos días del Día Internacional de la Mujer, una encuesta global de Ipsos muestra que el 59% de las personas en Chile cree que el país funcionaría mejor si más mujeres ocuparan cargos de liderazgo en el gobierno y las empresas. El sondeo. realizado a más de 23 mil personas en 29 países, también indica que un 53% considera que la igualdad de género no se alcanzará plenamente mientras las mujeres no tengan mayor presencia en espacios de toma de decisiones.

En el caso chileno, el 59% de los encuestados cree que la presencia de más mujeres en puestos de responsabilidad mejoraría el funcionamiento de las instituciones, mientras que un 53% estima que la igualdad de género no se alcanzará plenamente si ellas no ocupan más posiciones de liderazgo tanto en el sector público como en el privado.

El informe también muestra que un 65% de las personas considera que en Chile se ha avanzado lo suficiente en otorgar los mismos derechos a hombres y mujeres, una cifra significativamente mayor al 48% registrado en 2019. Sin embargo, esta percepción convive con otras señales de desigualdad: el 43% de los encuestados cree que los hombres aún tienen más oportunidades en cuanto a los tipos de trabajos que pueden desempeñar.

“En Chile hay un importante reconocimiento al avance de igualdad de derechos entre hombres y mujeres (…) Para seguir avanzando en disminución de las brechas, ahora la ciudadanía pone el foco en potenciar el liderazgo femenino, bajo la creencia de que las cosas van mejor y el progreso es más efectivo cuando hay mujeres tomando decisiones en roles de liderazgo”, comenta Alejandra Ojeda Mayorga, Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

En términos de identificación con el movimiento feminista, un 35% de los chilenos afirma considerarse feminista, proporción que aumenta a 39% entre las mujeres y baja a 29% entre los hombres.

La encuesta también aborda expectativas sobre las nuevas generaciones. En Chile, el 66% cree que las mujeres jóvenes tendrán una vida mejor que la de sus madres, aunque esa confianza cayó ocho puntos respecto al año anterior.

En el ámbito de los roles de género, la mayoría de los encuestados respalda la corresponsabilidad en el hogar. Solo el 11% cree que las mujeres deberían ser las principales responsables del cuidado de niños y niñas, y el 7% opina lo mismo respecto a las tareas domésticas. Aun así, el estudio detecta que persisten ciertos estereotipos: el 46% considera que las mujeres son “naturalmente mejores” para el cuidado infantil y un 28% cree que podría haber conflictos si una mujer gana más que su pareja.

Según explicó Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, los resultados muestran que, aunque existe una percepción de avance en igualdad de derechos, persiste la preocupación por las brechas en el acceso a posiciones de decisión