Parlamentarios denuncian vulneración de derechos laborales por despidos en el Congreso

La Asociación de Trabajadores Parlamentarios de la Cámara de Diputados denunció que la situación se produce mientras permanece estancado en el Congreso un proyecto de ley destinado a regular las condiciones laborales de estos trabajadores, incluyendo los mecanismos de despido y el acceso a derechos básicos. La iniciativa lleva cerca de un año de tramitación y no ha podido ser votada en la Sala debido a la falta de unanimidad entre los diputados para discutirla de forma inmediata.

El presidente de la asociación, Bastián Espinosa, explicó que durante la discusión legislativa se intentó incorporar mejoras como el establecimiento de fuero maternal para las trabajadoras que cumplen funciones parlamentarias.

“Logramos un acuerdo y lamentablemente no pudimos tener la unanimidad para tramitar este proyecto. Hoy día, más de 1.400 funcionarios de parlamentarios y parlamentarias se van a quedar sin poder cobrar su seguro de cesantía”, afirmó.

Aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo de la Cámara, su avance quedó detenido luego de que en cuatro ocasiones no se alcanzara la unanimidad requerida para ponerlo en tabla y votarlo en la Sala.

Los trabajadores parlamentarios mantienen una situación contractual particular: no están regidos por el Código del Trabajo ni son considerados funcionarios públicos. Según la asociación, ese vacío normativo ha generado problemas recurrentes al momento de tramitar finiquitos y acceder al seguro de cesantía al concluir cada periodo legislativo.

Desde la organización sostienen que uno de los grupos más afectados por la situación corresponde a trabajadoras en pre y postnatal, quienes podrían ser desvinculadas sin protección laboral.

“Es inaceptable que, después de cuatro años de trabajo, se nos deje para el final de la tabla. Mis colegas embarazadas se irán a sus casas con los bolsillos vacíos este 11 de marzo si no se actúa ahora”, señaló Espinosa.