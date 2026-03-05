Presidente Boric recordó a Kast en inauguración de homenaje a Mistral: “Por Chile todo vale la pena”

El Presidente Gabriel Boric inauguró este jueves un nuevo espacio público en el eje Alameda-Providencia que incorpora un monumento dedicado a Gabriela Mistral y a las mujeres de Chile, instancia en la que aprovechó de enfatizar la importancia de que las obras públicas trasciendan a los gobiernos de turno.

Durante la ceremonia, el Mandatario sostuvo que este tipo de iniciativas deben entenderse como políticas de Estado que continúan más allá de una administración específica. En ese contexto, mencionó directamente al presidente electo José Antonio Kast.

“Al futuro Presidente Kast le tocará seguir adelante con esto, porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la línea 7 del Metro en dos años más y también la etapa 3 de la Alameda”, afirmó.

Boric planteó que los proyectos de infraestructura urbana deben ser vistos desde una lógica institucional y de largo plazo, por lo que no deberían verse afectados por las diferencias políticas entre administraciones.

“Las grandes obras públicas deben trascender a los gobiernos de turno y proyectarse como políticas de Estado”, señaló el jefe de Estado durante su intervención.

En ese marco, el Presidente también remarcó que el país requiere una mirada republicana para desarrollar este tipo de iniciativas. “Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez. Es una visión de República de largo plazo lo que se instala”, afirmó.

El Mandatario cerró su reflexión con un llamado a priorizar el interés del país por sobre las diferencias políticas. “El momento es hoy y por Chile todo vale la pena”, enfatizó.

El monumento inaugurado en el eje Alameda-Providencia busca reconocer la figura de Gabriela Mistral y también el aporte de mujeres en la historia del país, incorporando cerca de mil nombres enviados por la ciudadanía como parte del homenaje.