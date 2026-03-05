Trump envía delegación de tercera línea a la investidura de Kast

A días del cambio de mando del próximo 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asumirá la Presidencia de la República en el Congreso Nacional de Valparaíso, Estados Unidos confirmó finalmente la delegación que asistirá a la ceremonia. La comitiva será encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau, lo que marca un contraste con las expectativas iniciales de una representación de mayor nivel por parte de la administración de Donald Trump.

El anuncio se conoce además en la antesala del viaje de Kast a Miami, donde participará en la conferencia “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), un encuentro impulsado por el propio Trump y que ha generado expectativas sobre un eventual acercamiento político entre el mandatario electo chileno y la Casa Blanca.

En ese contexto, la confirmación de una delegación encabezada por una autoridad de tercer nivel de la Casa Blanca fue leída en círculos diplomáticos como una señal de menor prioridad protocolar por parte de Washington para la ceremonia en Chile.

La delegación estadounidense estará integrada, además de Landau, por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Caleb Orr, subsecretario de Estado para los Asuntos Económicos; y Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas. También participarán Viviana Bovo, asesora del Departamento de Guerra, y Matthew Rhodes, jefe de gabinete de la oficina del consejero del Departamento de Estado.

La confirmación de esta comitiva cierra semanas de especulación en torno al nivel de representación estadounidense. En un primer momento se había mencionado la posibilidad de que la delegación fuera encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien Kast sostuvo una reunión en 2021 cuando era candidato presidencial y Rubio se desempeñaba como senador. Sin embargo, esa opción finalmente no se concretó.

El nombre de Christopher Landau no es ajeno a la política chilena reciente. En noviembre pasado, el subsecretario reaccionó duramente a los cuestionamientos que el presidente Gabriel Boric realizó contra Donald Trump durante la Cumbre de Líderes de la COP30 en Brasil. En esa instancia, Boric recordó que “el presidente de Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira”. Tras esas declaraciones, Landau afirmó que “el comentario demuestra lo bajo que ha caído la relación” entre ambos países.

Otras comitivas

La presencia de la delegación estadounidense se dará en un escenario internacional amplio para la ceremonia de investidura.

El cambio de mando contará con la asistencia de varios líderes extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes Lula da Silva de Brasil, Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Santiago Peña de Paraguay y Yamandú Orsi de Uruguay.

También participarán autoridades como el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

Sin embargo, también se registran ausencias relevantes . Hasta ahora no han confirmado su presencia Claudia Sheinbaum de México ni Gustavo Petro de Colombia. En el caso de El Salvador, el presidente Nayib Bukele será representado por su vicepresidente.