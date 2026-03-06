Detienen a tres abogados y un funcionario judicial por caso de corrupción en Los Ángeles

Tres abogados y un funcionario judicial fueron detenidos en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, en el marco de una investigación por delitos de corrupción vinculados al sistema de administración de justicia penal.

Las capturas fueron confirmadas por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien explicó que las diligencias se realizaron tras diversas actuaciones investigativas dirigidas por el Ministerio Público.

“Se encuentran detenidos cuatro imputados —tres abogados/as y un funcionario judicial— en el marco de la investigación por delitos de corrupción y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en la ciudad de Los Ángeles”, señaló la persecutora.

Las órdenes de detención fueron solicitadas por la fiscalía al Juzgado de Garantía de Los Ángeles y posteriormente ejecutadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Ñuble.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, los imputados serán puestos a disposición del tribunal durante la jornada de este viernes.

“Los detenidos serán puestos durante la jornada de mañana viernes a disposición del tribunal, donde se realizará el control de detención, necesario para la posterior formalización de la investigación”, indicó Mansilla.

En dicha audiencia, la fiscal regional comunicará a los imputados los delitos por los que son investigados penalmente.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre la naturaleza específica de los hechos que se investigan ni la identidad de las personas detenidas.

La causa se enmarca en indagatorias por hechos de corrupción denunciados previamente en el sistema de justicia penal en Los Ángeles, vinculados a la entrega de antecedentes a defensas de imputados en causas por narcotráfico.