María Corina Machado asistirá a la ceremonia de investidura de José Antonio Kast

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, asistirá a la investidura presidencial de José Antonio Kast en Chile, el próximo 11 de marzo.

Esto en atención a la “invitación especial” que hizo el Presidente electo, informó este sábado el equipo de la exdiputada.

En un comunicado, la vocería oficial de Machado detalló que la opositora tiene previstas otras actividades durante su visita en Chile, como el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo, sin precisar la fecha.

Las otras actividades de Machado en Chile se “comunicarán oportunamente” a través de los canales oficiales, concluyó el comunicado.

Machado, ganadora del Nobel de la Paz, se suma a líderes latinoamericanos como el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros mandatarios de América Latina y del mundo.

La líder opositora, quien actualmente se encuentra fuera de Venezuela, fue vista públicamente por última vez en Washington, Estados Unidos y según fuentes cercanas, este viernes mantuvo una segunda reunión privada con el mandatario estadounidense, Donald Trump.