Ministra Aguilera defiende avance de la atención primaria y reconoce deuda con listas de espera

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, participó ayer en la presentación del estudio “Estrategia de Universalización de la Atención Primaria de Salud: Análisis de Resultados Preliminares”, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) Chile junto al Banco Mundial.

En la instancia, ambas autoridades abordaron en rueda de prensa el avance de la estrategia y la situación de las listas de espera en el sistema público.

Previo a la presentación del informe, Aguilera explicó que la estrategia de Atención Primaria Universal forma parte del eje de transformaciones del sistema sanitario impulsado por el Gobierno, destacando que “vamos a tener una jornada en que se nos van a entregar los resultados de la evaluación externa de lo que ha sido la atención primaria de salud universal, un proyecto muy importante para nosotros, el corazón de la agenda de transformaciones del sector”.

En ese marco, recordó que la actual administración debió primero normalizar la red tras la emergencia sanitaria y luego avanzar en reformas estructurales, entre ellas el copago cero para los afiliados a Fonasa y el fortalecimiento del primer nivel de atención.

La ministra sostuvo que el objetivo de avanzar hacia un sistema de atención primaria universal responde a una lógica sanitaria más amplia, vinculada a garantizar el acceso a la salud sin barreras económicas o geográficas.

En ese sentido, afirmó que “la atención primaria de la salud ha sido señalada como el pilar fundamental de todas las estrategias para llegar a la cobertura universal de salud”, destacando que esta orientación ha sido respaldada por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud.

La política, explicó Aguilera, se ha implementado en 28 comunas del país, que en conjunto representan cerca del 10% de los beneficiarios del sistema público. Según indicó, la estrategia ha buscado aplicarse en territorios con realidades diversas para demostrar su viabilidad, señalando que el programa incluye ciudades completas y comunas grandes, pero también localidades más pequeñas, con el objetivo de probar que “en todas las realidades se puede avanzar con un sistema de atención primaria universal”.

Por su parte, el subsecretario Martorell destacó que reforzar este nivel de atención resulta clave para enfrentar los desafíos del sistema sanitario, especialmente en relación con las listas de espera. En ese contexto explicó que “cuando hablamos de lista de espera no es solamente lo que hacen los hospitales, sino que toda la lista de espera ingresa por la atención primaria de salud”, por lo que fortalecer ese primer nivel permitiría reducir la presión sobre la red hospitalaria.

El subsecretario agregó que la estrategia ha sido desplegada en 28 comunas que concentran cerca de dos millones de personas y que el proceso de evaluación busca medir los efectos de las distintas medidas implementadas en esos territorios. Según explicó, “la batería de medidas que se implementan en estas 28 comunas para nosotros ha sido muy importante poder observar, medir y evaluar”, lo que motivó al Ministerio de Salud a solicitar una revisión independiente de la política.

En esa línea, Martorell explicó que el objetivo de la evaluación es transparentar el proceso y entregar insumos para el futuro del programa. “El ejercicio que estamos haciendo hoy día es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del trabajo realizado”, sostuvo, agregando que por esa razón se solicitó que la evaluación fuese realizada por organismos internacionales como el Banco Mundial y la OPS.

Consultada durante el punto de prensa por el aumento de personas en listas de espera durante el actual gobierno, la ministra Aguilera atribuyó el fenómeno al impacto acumulado de la pandemia de COVID-19 y al retorno masivo de pacientes a los servicios de salud una vez superada la emergencia sanitaria.

Según explicó, tras la normalización del sistema “se destapó un tapón que estaba cerrando la posibilidad de atención y empezó a concurrir la gente en masa a sus controles que estaban atrasados”, lo que incrementó la demanda por consultas de especialidad y cirugías programadas.

La ministra añadió que este escenario también se explica por el aumento de la población afiliada al sistema público de salud, señalando que “la población beneficiaria de Fonasa ha crecido alrededor de dos millones” durante los últimos años.

En ese contexto defendió la estrategia adoptada por el Ministerio de Salud para enfrentar el problema, reiterando que el foco de la política no ha sido reducir el número total de pacientes en espera, sino acortar los tiempos de atención. “Nunca fue nuestra meta el que se disminuya el número de personas que están en la lista de derivaciones, sino que permanezcan en esa lista el menor tiempo posible”, afirmó, subrayando que esa definición llevó al gobierno a fijar metas basadas en la mediana de los tiempos de espera y no en el promedio.

Aguilera sostuvo además que, pese al aumento en la demanda, el sistema ha logrado mejorar la oportunidad de atención gracias al incremento en la producción de prestaciones. Según indicó, el sistema público alcanzó cifras históricas de actividad, con más de 60 millones de atenciones en atención primaria y más de un millón de cirugías realizadas, lo que —a su juicio— permitió que actualmente se registren los tiempos de espera más bajos desde que existen mediciones comparables, iniciadas en 2016.

Respecto al futuro de la estrategia de Atención Primaria Universal, Martorell señaló que la evaluación presentada permitirá entregar información a la próxima administración para decidir sobre su continuidad o expansión.