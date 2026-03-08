Abogada de Krassnoff: “Ayudé a escribir el proyecto” que liberaría a violadores de DDHH

Fernández explicó que su participación se dio a partir de su experiencia profesional vinculada al sistema penitenciario.

“Acudieron a mí como abogada porque conozco la realidad carcelaria ya que visito penales y defiendo reos rematados. Además, cuando solicitaron mi ayuda (que por cierto preste ad honorem) ya había logrado bastantes triunfos en la Corte Suprema (que el proyecto menciona en las ‘cuestiones previas’), quizás el más relevante fue el fallo ELEAM, de septiembre de 2024 (Rol 249.389-2023) que homologó los penales que albergan ancianos y enfermos a los ELEAM del medio libre. Toda esa experiencia fue lo que se quiso plasmar”, expresó.

La abogada sostuvo además que el debate en torno a la iniciativa ha estado marcado por una discusión política que, a su juicio, ha dejado de lado el enfoque humanitario del proyecto. “Lamentablemente, el proyecto en cuestión hasta ahora ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin tener en consideración su ‘alma’ por así decirlo, que no es otra cosa que conjugar factores humanitarios con criterios de eficiencia político-criminal”.

En esa línea, afirmó que la iniciativa busca enfrentar un problema estructural del sistema penitenciario. “Se trata de entregar una salida a un ‘problema carcelario’ como es el hacinamiento y la incapacidad del Estado (voluntad y falta de recursos económicos) para mantener en condiciones dignas a reos enfermos y ancianos”, indicó.

Fernández también cuestionó las condiciones actuales en que se encuentran los internos vulnerables dentro del sistema carcelario. “Es un hecho notorio y público que el sistema carcelario no ha sido capaz de salvaguardar la dignidad de los presos vulnerables más que solo a través de fórmulas vacías contenidas en el reglamento penitenciario, que aseguran la salud y bienestar al interior del penal pero sin base fáctica para cumplirlo”.

“La pregunta es: nos quedamos inertes ante esta situación?”, planteó. “La respuesta no puede ser otra que No!”.

Finalmente, explicó que la intención fue abrir un debate legislativo que permita perfeccionar la propuesta. “De ahí surge la idea de escribir este proyecto esperando que en su discusión se afinen sus contornos y salga algo mejor de lo que hay. Si con ello logramos mejorar la situación de los presos destinatarios de esta moción creo que la labor estaría cumplida y por mi parte, sentiría que se ha hecho algo de justicia en materia de ejecución penal, devolviéndole la dignidad a personas que sufren”, concluye.

Según reveló Informe Especial de TVN, el borrador elaborado por la abogada habría llegado al senador Chahuán a inicios de enero del año pasado, pocas semanas antes de que el proyecto fuera ingresado oficialmente al Senado.

Tras varios intentos legislativos fallidos, el pasado miércoles 4 de marzo la iniciativa logró por primera vez ser aprobada en general en la sala del Senado, por una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra.