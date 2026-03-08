Miles de mujeres se convocaron en Santiago por el 8M: actividades continuarán en la tarde

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinadora Feminista 8M cifró en más de 500 mil las asistentes a la marcha por la Alameda, desde Plaza Italia hasta la estación de metro Los Héroes. Bajo la consigna “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”, la concentración, citada para las 10:00 horas, comenzó su recorrido a las 11:00.

“Copamos las calles de Santiago, y en más de 50 partes del país hay movilizaciones y en la tarde se seguirán movilizando. Al gobierno que viene no le será fácil“, declaró Margarita Peña, representante del colectivo.

En el acto central, la vocera Vesna Madariaga enfatizó: “Es un momento de cierre de un Gobierno que se autodenominó feminista, que instrumentalizó el feminismo y nosotras sabemos que el movimiento feminista es un movimiento autónomo. Conocemos bien a la ultraderecha en el país, hemos vivido dictadura y sabemos la agenda antiderechos y antimujeres que este trae, por lo tanto estamos en alerta“.

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó que a partir del 11 de marzo estarán “desde la otra vereda” e instó a “resguardar lo construido”.

“Sabemos que estas urgencias trascienden a cualquier administración. Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país. Solo así podemos ver resultados, no con orientaciones que cambian cada 4 años”, señaló.

En paralelo, se desarrollaron convocatorias en otras partes del país. En Valparaíso, un grupo importante se reunió desde las 11:00 en la Plaza Sotomayor, mientras que en Talca la movilización comenzó a las 10:00 desde 11 Oriente con la Alameda. Para la tarde del domingo se tenía prevista una marcha desde metro Protectora de la Infancia a las 18:00 horas hasta la Plaza de Puente Alto, y otra a las 19:00 en Cerro Navia desde Mapocho con Huelén.

Las actividades por el 8M no concluirán este domingo, ya que durante el lunes hay llamados a marchar en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas.