Miles de mujeres se convocaron en Santiago por el 8M: actividades continuarán en la tarde PAÍS

Miles de mujeres se convocaron en Santiago por el 8M: actividades continuarán en la tarde

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Coordinadora 8M cifró la convocatoria a 500 mil asistentes en la capital, mientras la ministra Orellana llamó a resguardar políticas públicas ante el cambio de mando. La movilización se replicó en regiones y continuará este lunes.

Resumen
Una multitudinaria marcha convocada por la Coordinadora Feminista 8M recorrió este domingo la Alameda, en Santiago, bajo el lema “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”. Las voceras del colectivo cifraron la asistencia en más de 500 mil personas, superando ampliamente el cálculo preliminar de Carabineros (40 mil). En el acto central, la vocera Vesna Madariaga criticó al actual gobierno por “instrumentalizar” el feminismo y advirtió sobre la agenda de la ultraderecha.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinadora Feminista 8M cifró en más de 500 mil las asistentes a la marcha por la Alameda, desde Plaza Italia hasta la estación de metro Los Héroes. Bajo la consigna “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”, la concentración, citada para las 10:00 horas, comenzó su recorrido a las 11:00.

“Copamos las calles de Santiago, y en más de 50 partes del país hay movilizaciones y en la tarde se seguirán movilizando. Al gobierno que viene no le será fácil“, declaró Margarita Peña, representante del colectivo.

En el acto central, la vocera Vesna Madariaga enfatizó: “Es un momento de cierre de un Gobierno que se autodenominó feminista, que instrumentalizó el feminismo y nosotras sabemos que el movimiento feminista es un movimiento autónomo. Conocemos bien a la ultraderecha en el país, hemos vivido dictadura y sabemos la agenda antiderechos y antimujeres que este trae, por lo tanto estamos en alerta“.

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, comentó que a partir del 11 de marzo estarán “desde la otra vereda” e instó a “resguardar lo construido”.

“Sabemos que estas urgencias trascienden a cualquier administración. Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país. Solo así podemos ver resultados, no con orientaciones que cambian cada 4 años”, señaló.

En paralelo, se desarrollaron convocatorias en otras partes del país. En Valparaíso, un grupo importante se reunió desde las 11:00 en la Plaza Sotomayor, mientras que en Talca la movilización comenzó a las 10:00 desde 11 Oriente con la Alameda. Para la tarde del domingo se tenía prevista una marcha desde metro Protectora de la Infancia a las 18:00 horas hasta la Plaza de Puente Alto, y otra a las 19:00 en Cerro Navia desde Mapocho con Huelén.

Las actividades por el 8M no concluirán este domingo, ya que durante el lunes hay llamados a marchar en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas.

  • Revisa los registros de la jornada acá:

08 DE MARZO DE 2026/ VALPARAISO
Conmemoración del día internacional de la mujer 8M en Valparaiso.
FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

08 DE MARZO DE 2026/ VALPARAISO
Conmemoración del día internacional de la mujer 8M en Valparaiso.
FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

08 DE MARZO DE 2026/ VALPARAISO
Conmemoración del día internacional de la mujer 8M en Valparaiso.
FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

08 DE MARZO DE 2026/ VALPARAISO
Conmemoración del día internacional de la mujer 8M en Valparaiso.
FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

08 DE MARZO DE 2026/ VALPARAISO
Conmemoración del día internacional de la mujer 8M en Valparaiso.
FOTO: SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de personas participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: CARO OGGERO/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de personas participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de mujeres participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: CARO OGGERO/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de mujeres participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: CARO OGGERO/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de mujeres participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: CARO OGGERO/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de mujeres participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: CARO OGGERO/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO
Miles de mujeres participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
FOTO: CARO OGGERO/AGENCIAUNO

8 de marzo de 2026/SANTIAGO Miles de mujeres participan de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. FOTO: AGENCIAUNO

