En la hora final del Congreso: reforma al sistema político busca colarse en la última sesión

La reforma al sistema político impulsada por el gobierno de Gabriel Boric —a horas del cambio de mando— sigue en suspenso. Hasta pasadas las 21 horas de este lunes persistía la incertidumbre sobre si el Senado finalmente convocará a una sesión extraordinaria para votar el proyecto, que quedó pendiente tras la última sesión de la actual legislatura, donde ni siquiera alcanzó a discutirse por falta de quórum.

La apuesta del Ejecutivo —a través de la Secretaría General de la Presidencia y la ministra Macarena Lobos— era incluir la iniciativa en la tabla del martes 10 de marzo, la última jornada legislativa antes del cambio de mando en que asumirá el presidente electo José Antonio Kast. Sin embargo, al cierre de la noche del lunes el único punto agendado para esa sesión es otro: los discursos de despedida de los senadores que concluyen su período.

Aun así, el escenario no está completamente cerrado. La propia tabla del Senado advierte que puede modificarse según lo que determinen los comités parlamentarios, las urgencias que presente el Ejecutivo o el avance del trabajo en comisiones. Por lo mismo, en el Congreso transmiten que la decisión final podría tomarse recién la mañana del martes.

En el Ejecutivo todavía mantienen una cuota de expectativa. Cerca de las 21:30 horas, desde la Segpres señalaban que el tema “aún no está cerrado” y que las conversaciones seguían abiertas para intentar habilitar la votación en tiempo de descuento.

Reforma queda en segundo plano

El problema es que la reforma quedó atrapada en medio de otro frente político que hoy domina las conversaciones en el Senado: la negociación por la nueva mesa directiva que conducirá la Cámara Alta durante la próxima legislatura. Las tratativas se extendieron durante toda la jornada de este lunes en la sede del Congreso en Santiago, con delegaciones de ambos bloques moviéndose entre oficinas para intentar cerrar un acuerdo. Al cierre de esta nota, no se ha comunicado ningún acuerdo.

Mientras tanto, también se negocia la distribución de las comisiones clave del Senado, que definen el ritmo de la tramitación legislativa.

En ese escenario de negociaciones voto a voto, la eventual votación de la reforma política quedó en segundo plano. El proyecto —que busca endurecer los requisitos para crear partidos, ordenar la disciplina parlamentaria y reconocer legalmente a los comités— llegó al Senado para su tercer trámite tras ser aprobado con cambios en la Cámara de Diputados. Pero el reloj legislativo corre rápido y la ventana para aprobarlo antes del recambio institucional se reduce a una sola oportunidad.

Si finalmente se convoca la sesión extraordinaria, la reforma tendrá su última prueba legislativa en la víspera del cambio de mando. Si no ocurre, uno de los proyectos emblemáticos que el Ejecutivo intentó empujar para ordenar el sistema político quedará atrapado entre el cierre de una legislatura y el inicio de otra.