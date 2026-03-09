Kast inaugurará el año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar en su primera actividad como presidente

La visita del presidente electo, José Antonio Kast, se realizará el mismo miércoles 11 de marzo, luego de la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, y del tradicional almuerzo con delegaciones internacionales en el Palacio de Cerro Castillo. Una vez concluidas esas actividades protocolares, el nuevo mandatario se trasladará a Santiago para participar en el inicio del año escolar.

Desde su entorno explican que la actividad busca instalar la educación como uno de los ejes de su administración desde el comienzo del mandato. El horario exacto dependerá de la duración de los actos oficiales y del traslado entre regiones.

El establecimiento elegido ha destacado en los últimos años por su desempeño académico. El liceo ha logrado posicionarse nuevamente como el colegio público con mejores resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

El recinto funciona bajo el Sistema de Admisión Escolar, mecanismo que define el ingreso de estudiantes a establecimientos públicos y subvencionados mediante un sistema aleatorio. A pesar de ese proceso, el liceo mantiene altos estándares académicos y resultados destacados en las evaluaciones de acceso universitario.

La educación ha sido un tema recurrente en la trayectoria política de Kast. Durante su etapa como diputado integró la Comisión de Educación de la Cámara y participó en distintas discusiones legislativas relacionadas con el sistema escolar.

El mandatario también mantiene vínculos directos con el ámbito educativo, ya que es sostenedor del Colegio Campanario, establecimiento ubicado en Buin y fundado por su familia.

En varias ocasiones Kast ha citado al Liceo Augusto D’Halmar como ejemplo en debates públicos sobre educación. Durante una intervención en el Congreso Futuro, destacó una medida adoptada por el establecimiento respecto del uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes.

“Ellos tuvieron éxito porque eligieron educarse en libertad, entregar sus celulares por sus propios medios y sin que una ley los obligara. Ellos utilizaron la libertad en el buen sentido”, afirmó en esa ocasión.