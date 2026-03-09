Tras salto de Steinert a gabinete de Kast: Virginia Aravena es la nueva fiscal regional de Tarapacá

El tablero del Ministerio Público en el norte ya tiene nueva pieza. Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a la persecutora Virginia Aravena Hormazábal como nueva fiscal regional de Tarapacá, cargo que quedó vacante tras la salida de María Trinidad Steinert, quien renunció en enero para asumir como futura ministra de Seguridad en el gobierno de José Antonio Kast.

Aravena —abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción con estudios de postgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca— asumirá oficialmente el cargo el próximo 23 de marzo, tras ser escogida por Valencia desde una terna elaborada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique.

La nueva jefa regional del Ministerio Público no llega como una desconocida al cargo. Su carrera ha estado casi completamente ligada a la Fiscalía en Tarapacá y, particularmente, a la fiscalía local de Alto Hospicio. Tras un breve paso por la Defensoría Penal Juvenil —donde fue jefa regional en Tarapacá y Arica entre 2003 y 2004— ingresó al Ministerio Público como abogada asistente de fiscal. Con los años fue escalando: primero como fiscal adjunta titular especializada en responsabilidad penal adolescente y luego como persecutora enfocada en delitos violentos, robos y homicidios.

Su trayectoria también incluye un período clave como fiscal adjunta jefe de la Fiscalía de Alto Hospicio entre 2016 y 2024. Desde agosto del año pasado, en tanto, se desempeñaba nuevamente como fiscal adjunta en esa misma unidad.

La designación se produjo luego del concurso público abierto por la Corte de Apelaciones de Iquique, que elaboró la terna final enviada al fiscal nacional. En esa lista también figuraban el persecutor de la unidad de drogas de Alto Hospicio, Hardy Torres, y el actual fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, quienes finalmente quedaron en el camino en la definición por uno de los cargos más codiciados del Ministerio Público en el norte del país.